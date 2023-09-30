MERYAD Başkanı ve Yönetim Kurulu MTOSB'yi Ziyaret Etti

Mersin Yatırımcı İş İnsanları Derneği Başkanı Coşkun Doğmuş ve yönetim kurulu üyeleri, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ni (MTOSB) ziyaret ederek, bölgenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Gerçekleştirilen toplantıya, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, MERYAD Başkanı Coşkun Doğmuş, MTOSB Yönetim Kurulu üyeleri Seyfetullah Işık, Mehmet Orgun, Hasan Yıldırım, denetim kurulu üyesi Bedri Akyüz, Mehmet Atilla, müteşebbis üyesi Ali Kıraç, MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz, MTOSB Bölge Müdür yardımcıları Pınar Özal Kanık, Hasan Çay ve MERYAD yönetim kurulu üyeleri katıldı. MTOSB'nin projeleri hakkında MERYAD yönetimine bilgiler aktaran Başkan Sabri Tekli, "Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi sürekli büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Yapacağımız projeler arasında ilk olarak bölgelerimize birer petrol istasyonu, birer otel ve alışveriş merkezi, yanı sıra şu anda en çok ihtiyaç duyulan kreş projemizi de hayata geçiriyoruz. Burayı bir şehir olarak planlıyoruz. Bunların dışında otoban bağlantı yolu çalışmalarımız devam etmekte. Yaklaşık 14 bin kişinin çalışacağı bir beyaz eşya fabrikası da bölgemizde yakın zamanda faaliyetlerine başlayacak. Şuanda İŞKUR ile birlikte bölgemizde büyük bir projeye imza atacağız. Model fabrika ve yenilik merkezinin önünde iş araya gençlerimiz ile sanayicilerimizi buluşturarak bir istihdam festivali tadında projeye imza atacağız. Bizler için üretim ve istihdam çok önemli. Tek hedefimiz üretim ve üretimden asla kaçmıyoruz. Sanayicilerimiz ile son derece gurur duyuyorum ve onlara elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. İSO 500'de geçen yıl 10 firmamız yer aldı, bu yıl ise bir firmamız daha başarı göstermesi ile birlikte sayımız 11'e çıktı. Buradan bu firmalarımızı da tek tek kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

MERYAD Başkanı Coşkun Doğmuş ise MTOSB'nin yoğun tempo ile çalıştığını ve her geçen gün başarılarına bir yenisini daha eklediğini belirterek, "Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişimi biz iş dünyası temsilcilerini son derece sevindiriyor. Burada yapılan çalışmaları bugün gözlerimizle gördük ve gurur duyduk. Baktığım zaman bölge içerisinde bir tane bile kapalı fabrika görmedim, hepsinin bacası tütüyor ve üretimlerini son hızla gerçekleştiriyorlar. Bunların yanında inovasyona, yeni projelere ve istihdama verilen değer de tüm takdirleri hak ediyor. MTOSB'nin bu derece büyümesine ve gelişmesine ön ayak olan başta MTOSB Başkanı Sabri Tekli ve ekibini kutluyor, kentimiz için göstermiş olduğu özverili çalışmalar için de teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MERSİN