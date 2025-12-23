Mersin Uluslararası Limanı ile Port Sudan Limanı arasında mutabakat imzalandı

Mersin Uluslararası Limanı (MIP) ile Port Sudan Limanı arasında "kardeş liman mutabakatı" imzalandı.

Sudan'ın Kızıldeniz Eyaleti Valisi Mustafa Mohamed Nour Mahmoud ve beraberindeki heyet, Mersin Valiliğini ziyaret etti.

Şeref Defteri'ni imzalayan Mahmoud, Vali Atilla Toros ile görüştü.

Sudan heyeti, daha sonra merkez Akdeniz ilçesindeki limanı gezdi, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programda, MIP ile Port Sudan Limanı arasındaki işbirliği kapsamında hazırlanan "kardeş liman mutabakatı" için imza töreni düzenlendi.

Mutabakatı, MIP Kurumsal ve İnsan Kaynakları ve Kamu İlişkileri Grup Müdürü Yüksel Nuri Peker ile Sudan Limanlar İşletmeciliği Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Hamida Al-Hajj Mahjoub imzaladı.

Törene, Mersin Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç ve MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh de katıldı.