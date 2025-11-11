Haberler

Mersin Uluslararası Limanı'na Yeni Terminal ve Dev Konteyner Gemisi

Güncelleme:
Mersin Uluslararası Limanı'nın yeni terminaline 400 metrelik MSC IRINA konteyner gemisi yanaştı. Liman, küresel tedarik zincirinde önemli bir ticaret noktası olma hedefiyle kapasitesini artırmaya devam ediyor.

Kapasitesi artırılan Mersin Uluslararası Limanı'nın (MIP) hizmete alınan yeni terminaline 400 metrelik konteyner gemisi yanaştı.

Limandan yapılan açıklamaya göre, 24 bin 346 TEU kapasiteli 400 metre uzunluğunda 61,3 metre genişliğinde MSC IRINA adlı konteyner gemisi "East Med Hub 2 (EMH2) Terminali"ne geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, konteyner taşımacılığında faaliyet gösteren en büyük 6 gemiden biri olan MSC IRINA'yı limana başarıyla yanaştırmış olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Yeni terminalin ilk aşamasının tamamlanmasıyla Mersin'in deniz ticaretindeki konumunun yükselerek küresel tedarik zincirinde önemli bir ticaret noktası haline geldiğini ifade eden Singh, şunları kaydetti:

"Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya'yı birbirine bağlayan ve bir merkez olan Mersin Uluslararası Limanı, Türkiye'nin küresel deniz taşımacılığındaki rekabet gücüne önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. İlerlemeyi sürdürmek için ekipman filomuzu yeni otomatik raylı portal vinçlerle genişletiyor ve operasyonel verimliliğimizi önemli ölçüde artıracak Türkiye'nin ilk Saha Otomasyon Sistemini başlatıyoruz. İleriye baktığımızda, ivmemizi artıracak ve Mersin Uluslararası Limanı'nın Mersin'i bölgede hayati bir aktarma merkezi haline getirme hedefiyle uyumlu olarak müşterilerimize en güvenli ve en verimli hizmeti sunma çabalarımızı sürdüreceğiz."

EMH2 Terminali'nin 2026'da tam kapasite hizmete sunulması planlanıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
Haberler.com
