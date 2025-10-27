Haberler

Mersin'in Mut İlçesinde Zeytin Hasadı Başladı: 120 Bin Ton Rekolte Bekleniyor

Mersin'in Mut İlçesinde Zeytin Hasadı Başladı: 120 Bin Ton Rekolte Bekleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde zeytin hasadı başladı. Bu yıl 120 bin ton zeytin ve 10 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor. Üreticiler, fiyatların memnun edici olduğunu belirtirken, hava şartlarının verimi olumsuz etkilediği ifade ediliyor.

Türkiye'de zeytinyağının yüzde 20'sini karşılayan Mersin'in Mut ilçesinde üreticilerin hasadıyla birlikte fabrikalarda mesai başladı. Bu yıl 120 bin ton zeytin ile 10 bin ton civarında da yağ rekoltesinin beklendiği bildirildi.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Mersin'in Mut ilçesinde hasat başladı. Hem sofralık hem de yağlık zeytinin yetiştiği bölgede sabahın erken saatlerinde bahçelere giren işçiler, tırmıklarla hasat yapıyor. Ardından hasat edilen zeytinlerden sofralık olanlar boyuna göre ayrılıyor. Bir kısmı normal zeytin olarak tüketilmesi için ayrılırken, bir kısmı da yağ üretim tesislerine gönderiliyor. Elek numarasına göre kilogramı 60 liradan başlayıp 85 liraya kadar alıcı bulan zeytinin yağ fiyatının ise 300 TL civarında olduğu belirtildi.

"120 bin ton hasat bekleniyor"

İlçedeki rekolte beklentisiyle ilgili bilgi veren Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, "2025-2026 yılı zeytin ve zeytinyağı hasadımız başladı. İlçemizde bu yıl rekoltemiz hava şartlarından kaynaklı, yağışların olmamasından kaynaklı biraz düşük. Bu yıl takriben 120 bin ton zeytin, 10 bin ton civarı da zeytinyağı rekoltesi beklemekteyiz. İlçemizde kayıtlı 10 milyon zeytin ağacımız var. Bu yıl çiftçi rekolte az olsa da fiyat aralığından memnun. Şu anda üreticinin yüzünü güldürmekte. Zeytin fiyatı 60 ile 85 lira arasında değişmekte" dedi.

Üretici Mehmet Çaltı ise, "Bu yıl hava şartlarından dolay zeytin verimimiz çok düşük. Kalitesi yüksek ama ürünün onda birini alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Zeytinyağı çekimi hakkında bilgi veren makina operatörü Ali İhsan Şahin de, "Dökülen zeytinlerimiz buradan üniteye gider sonra da makineye yağ olmak için yol alır. Daha sonra makineden yağ olarak çıkar sofralara gönderilir" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Ne demek istediler? Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle dikkat çekti

Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle ne anlama geliyor?
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu, 'yeni parti kuracak' iddialarına yanıt verdi

Kılıçdaroğlu, "yeni parti kuracak" iddialarına yanıt verdi
Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Çakallarla Dans'ın 'Köfte Necmi'si ilk hasadını yaptı

Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Köfte Necmi'den ilk hasat
Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi

Kadir İnanır aylar sonra ortaya çıktı! Yüzündeki ifade dikkat çekti
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isim için karar

Casusluk soruşturmasında 3 kişi için karar verildi
Kılıçdaroğlu, 'yeni parti kuracak' iddialarına yanıt verdi

Kılıçdaroğlu, "yeni parti kuracak" iddialarına yanıt verdi
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru 'pes' dedirtti

Ünlü oyuncunun acı günü! Hayranının cenazede sorduğu soru pes dedirtti
Herkes kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
Maç bitti ortalık karıştı! Dünyaca ünlü yıldızların birbirine girdiği anlar

Dünyaca ünlü yıldızların birbirine girdiği anlar
Ördek avlayan baba, yanlışlıkla 16 yaşındaki oğlunu öldürdü

Ördek avına çıkan baba kazara 16 yaşındaki oğlunu vurdu
Özel'den İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararına ilk tepki

Özel'den İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararına ilk tepki
İmamoğlu'ndan 'casusluk' soruşturmasında verilen tutuklama kararına sert tepki

İmamoğlu'ndan tutuklama kararı sonrası dikkat çeken mesaj
Zorlu sürecin ardından güzel haber! Boğaç Aksoy evlilik yolunda ilk adımı attı

Arka Sokaklar'ın yıldız ismi evlilik yolunda ilk adımı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.