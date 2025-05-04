Mersin'in Mut İlçesinde Kayısı Hasadı Başladı

Mersin'in Mut İlçesinde Kayısı Hasadı Başladı
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Mersin'in Mut ilçesinde coğrafi işaret tescilli kayısı hasadı başladı. Üreticiler, bu yılki verimden memnun olduklarını belirtirken, iklim şartlarının kayısının olgunlaşmasını etkilediğini ifade ediyorlar.

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Mersin'in Mut ilçesinde, hasat mesaisi başladı.

Sahip olduğu iklim özelliğinden dolayı çok sayıda ürünün yetiştiği ilçede, coğrafi işaret tescilli kayısının hasadı sürüyor.

İşçiler, sabah erken saatlerde başladıkları mesailerinde olgunlaşan kayısıları özenle topluyor.

Üreticilerden Ali Çavdar, AA muhabirine, tadı, rengi ve aromasıyla öne çıkan tescilli lezzette bu yıl verimin iyi olduğunu söyledi.

Sıcak hava nedeniyle kayısının erken olgunlaştığını belirten Çavdar, "Ürünlerimiz güzel, tüm üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum." dedi.

Üretici Kutlay Emdirme de hava şartlarında olumsuz bir değişim olmazsa bereketli bir sezon geçireceklerini kaydetti.??????

Kaynak: AA / Ömer Tarsuslu - Ekonomi
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