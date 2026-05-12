Gülnar'da tescilli Gezende eriğinde hasat dönemi başladı

Mersin'in Gülnar ilçesinde coğrafi işaret tescilli Gezende eriğinin hasadı başlamış olup, kaymakam İsmail Şanal, çiftçilerle bir araya gelerek erik topladı. Ürün, Türkiye genelinden yoğun talep görüyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli Gezende eriğinin hasadı başladı.

Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, çiftçilerin hasat mesaisinin başladığı Gezende Mahallesi'ndeki bahçeleri gezdi.

Muhtar Hakkı Küçük ve üreticilerle bir araya gelen Şanal, işçilerle ağaçtan erik topladı.

Şanal, gazetecilere, coğrafi işaret tescilli Gezende eriğinin Türkiye'nin dört bir yanından talep gördüğünü söyledi.

Sezonun çiftçiler için bereketli geçmesini dileyen Şanal, "Üreticimizin emeğiyle yetişen bu değerli meyve, kalitesiyle pazarda hak ettiği yeri buluyor." dedi.

Muhtar Küçük de eriğin marka değerini korumak için çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan
