Mersin Demirtaş Pazarı Resmi Statüye Kavuşuyor

Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'nde kurulan pazar yeri, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın talimatı ile yapılan düzenleme sonucu resmi statüsüne kavuşuyor. Başkan Yılmaz, pazarcı esnafıyla bir araya gelerek pazarın resmileşmesinin ardından daha da büyüyeceğini ve Mersin'in en gözde pazar yeri olacağını belirtti.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'nde kurulan pazar yeri, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın talimatı ile yapılan düzenleme sonucu resmi statüsüne kavuşuyor.

Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulhalim Batur'un düzenlediği programda pazarcı esnafıyla bir araya gelen Başkan Yılmaz; "Demirtaş pazarımız, Mersin'in en ucuz pazarı. Her hafta binlerce kişi burada alışveriş yapıyor. Biz bunu gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Resmileştikten sonra pazarımız daha da büyüyecek ve gelişecek. Pazarımız, Mersin'in en gözde pazar yeri olsun istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Demirtaş Mahalle Muhtarı Abdulselam Aksu ve belediye meclis üyelerinin de hazır bulunduğu programda Başkan Yılmaz, pazarcı esnafı tarafından karşılandı.Başkan Yılmaz'a teşekkür eden Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulhalim Batur, "Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz, resmi statüye kavuşmak için bekleyen Demirtaş pazarımızın yaklaşık 35 senedir kanayan yarası olan bu soruna çözüm odaklı noktayı koydu. Başkanımız, 'bu pazar yerini resmiyete bağlayalım, esnaf arkadaşlarımızın hakları korunsun' dedi. Kendisine sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Biz başkanımıza sahip çıkacağız, başkanımız da bizlere sahip çıkacak" ifadelerini kullandı.

Pazar esnafına hayırlı bol kazançlar dileyen Başkan Yılmaz ise "Yaklaşık 35 yıldır burada Demirtaş pazarımız var. Fiilen vardı, resmi olarak yoktu. Bunun değişik yansımaları ve sıkıntıları oldu. Bunu çözelim dedik ve bir irade ortaya koyduk. Sizler de bir irade ortaya koydunuz. Oda Başkanımız ve Belediye Meclis Üyelerimiz de büyük çaba gösterdiler. Neticede bu noktaya geldik. Konuları, meseleleri birebir çözmek, birbirimizin önceliklerini, pozisyonunu anlayarak çözmek ana şiarımızdır. Bunun için mutluluk duyuyoruz. Pazarımıza sahip çıkalım. Sevgimizi, saygımızı ve hürmetimizi daim eyleyeceğiz. Bir ve beraber olacağız. Bu güzel memleketimizde hep beraber sağlık, mutluluk ve huzur içinde yaşayacağız inşallah" şeklinde konuştu.

Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - MERSİN