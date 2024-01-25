Üye Girişi
Haberler

Mersin'de 'Üretmezsek Tükeniriz' Konferansı Düzenlenecek

Güncelleme:
Abone Ol

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile sivil toplum kuruluşları işbirliğinde 'Üretmezsek Tükeniriz' başlığıyla 'Küresel İklim Değişikliği Sürecinde Tarımsal Planlama Konferansı'nın bu yıl 3.'sü yapılacak. Konferansta, Mersin'in tarım sektörü için alınacak önlemler ve yapılacak projeler konuşulacak.

Mersin'de, Büyükşehir Belediyesi ile sivil toplum kuruluşları işbirliğinde 'Üretmezsek Tükeniriz' başlığıyla 'Küresel İklim Değişikliği Sürecinde Tarımsal Planlama Konferansı'nın bu yıl 3.'sü yapılacak.

Küresel ısınmadan en çok etkilenen iller arasında olan tarım kenti Mersin için alınacak önlemlerin ve yapılacak projelerin konuşulacağı konferansa, alanında uzman konuşmacılar katılacak. Üretici ve mühendisi, alanında uzman konuklarla bir araya getirecek olan konferans, 27 Ocak Cumartesi günü saat 10.00'da Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezinde düzenlenecek.

"Üreticilerin kafalarındaki soru işaretlerini giderilebileceği bir konferans olacak"

İklim değişikliğinin son 30 yılda yaşamın her alanını olumsuz etkilediğini söyleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, bu olumsuz etkiden en büyük zararı tarımın aldığının altını çizdi. Yaşanılan iklim değişikliğinin bitkilerin gelişiminden verimliliğine kadar her konuda olumsuz etkilerini gözlemlediklerini kaydeden Şahutoğlu, "Bizlerde Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu iklim değişikliğinin oluşturduğu etkileri göz önünde bulundurarak projeler geliştirdik. Tarımın yoğun yapıldığı ilimizde bizler bölgeye uygun, iklim şartlarına uygun fide, fidan desteklerinde bulunduk. Konar-göçer olarak hayatını idame ettiren vatandaşlarımıza güneş paneli desteklerinde bulunduk. Sulama noktasında suyun etkin ve verimli kullanılması amacıyla kooperatiflerimize sulama boruları desteklerini gerçekleştirmiştik" dedi.

Yapılan desteklere ek olarak konferans ile tarımsal planlamanın ne kadar önemli olduğunu üreticiyle de paylaşma şansı yakalayacaklarını kaydeden Şahutoğlu, "Burada konusunda uzman, gerçekten bu işle ilgilenen üreticilerimizin bu bilgilerden faydalanabileceği, aynı zamanda da özgürce soru sorabileceği, kafalarındaki soru işaretlerini giderilebileceği bir konferans olacak. Tüm çiftçilerimizi bu konferansa katılım sağlamalarını, aynı zamanda akıllarda kalan soruları sormalarını, aynı zamanda da tarımın bu iklim değişikliği sürecinde doğru bir planlamayla tekrardan hak ettiği yere geleceğine inanıyoruz. Burada tarımın tüm paydaşlarının bu değerli konferansa konusunda uzman kişilerin vereceği bilgilerin ışığında beraber toplanmaya davet ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Mersin Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

25 ocak kandil mi 2024? Bugün kandil mi, ne kandili? Bugün hangi kandil? Pierre Cardin hangi ülkenin? Pierre Cardin boykot listesinde var mı, israil malı mı? Pierre Cardin nerede üretiliyor? MURAT KURUM CANLI YAYIN İZLE! Murat Kurum seçim vaatleri neler? Murat Kurum konuşması CANLI İZLE! Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar kimdir? Selin Gökbakar kaç yaşında ve nereli? Bedelli askerlik ertelenir mi? Bedelli askerlik öne alınabilir mi? Müge Anlı Ali Diken bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert Ali Diken'i kim öldürdü, katili kim? Müge Anlı Ali Diken olayı son durum! CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? Bedelli askerlikte izin var mı, kaç gün? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak son dakika! Emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Emekli zammı ne zaman yatacak? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi nerede, hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri konusu ne, hikayesi gerçek mi? İnci Taneleri uyarlama mı? Canlı Dolar Kuru 25 Ocak: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru! E Devlet çöktü mü? 25 Ocak E Devlet neden açılmıyor, sorun mu var? SON DAKİKA: E devlet yüklenmiyor, neden? 2024 BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA EKRANI | Bedelli askerlik celp ve sevkleri! Askerlik yerleri açıklandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title