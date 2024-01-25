Mersin'de 'Üretmezsek Tükeniriz' Konferansı Düzenlenecek

Mersin'de, Büyükşehir Belediyesi ile sivil toplum kuruluşları işbirliğinde 'Üretmezsek Tükeniriz' başlığıyla 'Küresel İklim Değişikliği Sürecinde Tarımsal Planlama Konferansı'nın bu yıl 3.'sü yapılacak.

Küresel ısınmadan en çok etkilenen iller arasında olan tarım kenti Mersin için alınacak önlemlerin ve yapılacak projelerin konuşulacağı konferansa, alanında uzman konuşmacılar katılacak. Üretici ve mühendisi, alanında uzman konuklarla bir araya getirecek olan konferans, 27 Ocak Cumartesi günü saat 10.00'da Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezinde düzenlenecek.

"Üreticilerin kafalarındaki soru işaretlerini giderilebileceği bir konferans olacak"

İklim değişikliğinin son 30 yılda yaşamın her alanını olumsuz etkilediğini söyleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, bu olumsuz etkiden en büyük zararı tarımın aldığının altını çizdi. Yaşanılan iklim değişikliğinin bitkilerin gelişiminden verimliliğine kadar her konuda olumsuz etkilerini gözlemlediklerini kaydeden Şahutoğlu, "Bizlerde Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu iklim değişikliğinin oluşturduğu etkileri göz önünde bulundurarak projeler geliştirdik. Tarımın yoğun yapıldığı ilimizde bizler bölgeye uygun, iklim şartlarına uygun fide, fidan desteklerinde bulunduk. Konar-göçer olarak hayatını idame ettiren vatandaşlarımıza güneş paneli desteklerinde bulunduk. Sulama noktasında suyun etkin ve verimli kullanılması amacıyla kooperatiflerimize sulama boruları desteklerini gerçekleştirmiştik" dedi.

Yapılan desteklere ek olarak konferans ile tarımsal planlamanın ne kadar önemli olduğunu üreticiyle de paylaşma şansı yakalayacaklarını kaydeden Şahutoğlu, "Burada konusunda uzman, gerçekten bu işle ilgilenen üreticilerimizin bu bilgilerden faydalanabileceği, aynı zamanda da özgürce soru sorabileceği, kafalarındaki soru işaretlerini giderilebileceği bir konferans olacak. Tüm çiftçilerimizi bu konferansa katılım sağlamalarını, aynı zamanda akıllarda kalan soruları sormalarını, aynı zamanda da tarımın bu iklim değişikliği sürecinde doğru bir planlamayla tekrardan hak ettiği yere geleceğine inanıyoruz. Burada tarımın tüm paydaşlarının bu değerli konferansa konusunda uzman kişilerin vereceği bilgilerin ışığında beraber toplanmaya davet ediyorum" diye konuştu. - MERSİN