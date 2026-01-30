Haberler

Mersin'de turizm bölgelerini kapsayan otoyol projesinde çalışmalar sürüyor

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nin Çeşmeli-Kızkalesi etabının 2027 yılının ilk çeyreğinde kullanıma sunulacağını belirtti.

Kıratlı, beraberindekilerle otoyol projesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgi alan Kıratlı, otoyol projesinin Mersin'in turizm bölgelerine ulaşımını rahatlatacağını söyledi.

Otoyolun seyahat süresini kısaltacağını bildiren Kıratlı, yolun akaryakıt masrafını da ciddi anlamda düşereceğini ifade etti.

"Mersin'imiz için olmazsa olmaz bir proje"

Projenin Çeşmeli- Kızkalesi etabının bağlantı yollarıyla 53 kilometre olduğunu vurgulayan Kıratlı, şöyle konuştu:

"Şu anda fiziki tamamlanma oranı yüzde 84 seviyesine ulaşmış durumda. Yüklenici firmamız çok hızlı çalışıyor. Bir ara yaklaşık 5 bin, şu an ise 4 bin kişinin çalıştığı, 900 makine ve ekipmanla devasa bir inşaat şantiyesi burası. Beklenenden çok kısa sürede inşallah Mersin'imizin hizmetine sunacağız. 2027 yılının ilk çeyreğinde Mersin'imizin kullanımına sunacağımız bu yolun kazandırılmasından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Mersin'imiz için olmazsa olmaz bir proje."

Kıratlı, yolun tamamlanmasıyla Çeşmeli'den Kızkalesi'ne ulaşımın 18 dakikaya düşeceğini belirtti.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır da otoyolun kentin ticaretini ve turizmini çok geliştireceğini dile getirdi.

Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu da projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Mersin Ekonomi Platformu Başkanı Hakan Kayacı da projeyle Mersin'in potansiyelinin yükseleceğine dikkati çekti.

Programa, Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe, iş insanları ve diğer ilgililer de katıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
