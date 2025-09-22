Mersin'de Sigorta Bilincinin Artırılması İçin Önemli Çağrı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, sigorta sektörünün üretimden tüketime toplumun her kesimini yakından ilgilendirdiğini belirterek, sigortalı sayısının artırılması için tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

MTSO 30 No'lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi ile Mersin Sigorta Acenteleri Derneği (MESAD) ve Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) işbirliğinde '5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu'nda Acentelik Alanında Yapılan Değişiklikler' başlıklı konferans düzenlendi.

"Sigorta kimsenin inisiyatifine bırakılmamalı"

MTSO Başkanı Çakır, sigortacılığın üretimden sağlığa, doğal afetlerden trafiğe hayatın her alanında ihtiyaç duyulan bir sektör olduğunu belirterek, felaketlerden sonra hatırlanan bir hizmet olmak yerine, her konuda öncelikli başvurulan bir sektör haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

Anadolu'nun doğal afetler açısından özel bir coğrafya olduğuna dikkat çeken Çakır, yalnızca afetler için değil, üretim tesislerinin, fabrikaların ve araçların da sigortalanmasının iş dünyasıyla ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını söyledi. Sigortalılık oranlarının artırılması gerektiğini belirten Çakır, bu konunun trafik sigortasında olduğu gibi tüm branşlarda zorunlu hale getirilmesi, kimsenin inisiyatifine bırakılmamasının önemini vurguladı.

"Sigorta ücretlerinde standart oluşturulmalı"

Sigorta bilincinin artırılmasının yanı sıra fiyatların da makul seviyelere çekilmesi gerektiğini dile getiren Çakır, düşük faizli destek mekanizmalarıyla sektörün büyümesinin sağlanabileceğini söyledi. Bir fiyat istikrarı sağlanması durumunda hem maliyetlerin düşeceğini hem de sektörün daha profesyonel bir yapıya kavuşacağını belirtti.

Çakır, halkın tamamının sigortalı olması gerektiği gibi sigorta firmalarının da tüm sektörleri kapsamakla yükümlü olduğuna da değindi. Bazı sektörlerin riskli gösterilerek sigortalanmamasını eleştiren Çakır, "Riskli görülen sektörler, gerekli önlemleri alarak sigorta firmalarının şartlarını yerine getirmeli; sigorta şirketleri de ayrım yapmadan tüm sektörleri sigortalamalıdır" dedi. - MERSİN