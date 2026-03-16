Mersin'de Ramazan Bayramı öncesi fahiş fiyat artışlarına karşı denetim yapıldı

Mersin'de Ticaret İl Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla gıda işletmelerini denetledi. Denetimlerde ürün fiyatları ve etiketler kontrol edildi, eksiklik tespit edilen işletmelere uyarılar yapıldı.

Mersin'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla işletmeleri denetledi.

Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer ve beraberindeki ekipler, kent genelindeki denetimleri merkez Yenişehir ilçesinde sürdürdü.

Denetimlerde, fırın, tatlıcı, kasap, lokanta, restoran ve zincir marketlerde inceleme yapıldı.

Ekipler, iş yerlerindeki ürünlerin fiyat ve etiketlerini kontrol etti, etiket eksikliği olan işletmelere uyarıda bulundu.

Olası fahiş fiyat uygulamasının önüne geçilmesi hedefleniyor

Ticaret İl Müdürü Sümer, gazetecilere, bayramın yaklaşmasıyla denetimlere hız verdiklerini söyledi.

Tüketicilerin haklarını savunduklarını ifade eden Sümer, "Vatandaşın haklarını koruyarak onların refah seviyesini daha da yükseltmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Sümer, geçen yıl kent genelinde 10 bin 300 denetim yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu denetimlerde 4 milyon 500 bin lira civarında ceza uygulandı. Aynı zamanda bu işletmelere idari yaptırımlar da uygulandı. Şu anda da Ramazan Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle özellikle gıda ve işletme sektörü üzerinde denetimlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Vatandaşımızın refahını sağlayabilmek, piyasadaki istikrarı oluşturabilmek, olası fahiş fiyat uygulamasının önüne geçebilmek amacıyla denetimlerimiz sürecek."

Kaynak: AA / Serkan Avci
