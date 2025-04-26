Mersin'de Örtü Altı Domates Hasadı Devam Ediyor

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip Mersin'de soğuk havalarda alınan tedbirler sayesinde kurtarılan örtü altı domateste hasat sürüyor. Sona yaklaşılan örtü altı üretimin büyük oranda zarar görmeden devam etmesi nedeniyle bahçede domatesin fiyatı 22-25 TL bandında olduğu belirtildi.

Türkiye'nin üretim merkezi Mersin'de her mevsim çeşitli sebze ve meyvelerin hasadı yapılıyor. Kış mevsimini ve soğukları geride bıraktığımız bugünlerde ülke genelinde en çok domates üretiminin yapıldığı şehirler arasında yer alan Mersin'de örtü altı hasat sürüyor. Kent genelinde her yıl 1 milyon 200 bin tondan fazla domates hasadı yapılırken, bunun yüzde 25'i örtü altında gerçekleştiriliyor. Ağustos ve Eylül aylarında toprakla buluşturulan domates fidelerinin son hasatlarına yaklaşıldı. Baharla birlikte açıkta dikimler başlarken, örtü altında da son hasatlar çoğunlukla Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleştiriliyor. Silifke ilçesinde de örtü altında yetiştirilen domateslerin hasadı sürerken, bahçede kilosu 22 ile 25 lira arasında alıcı buluyor.

1,5 dönümde örtü altı domates üretimi yapan Musa Ünüvar, "Ağustos ayında fidelerin dikimin yaptık. Nisan sonu veya Mayıs'ın ilk haftasına kadar hasadı sürdüreceğiz. Toplamda 15 ton civarında rekolte almış olacağız" dedi.

Domatesin bin 500 dekarlık bölümünün örtü altında üretildiğini belirten Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı İbrahim Kaynar ise Nisan ayına kadar toplamda 22 bin 500 ton hasat beklediklerini söyledi. Açıkta da üretimlerin başlayacağını aktaran Kaynar, "Açıkta 8 bin dekarlık alandan dikimle 107 bin ton üretim bekliyoruz. Yurtiçi pazarlara 22 ile 25 lira bandında gönderiyoruz. Silifke olarak tamamen salkım domates üretimine döndük. İnsanlar da bu üretimden memnun. Renk ve kalite çok güzel" diye konuştu.

Kaynar, yaklaşık 5 bin ailenin domates üretimiyle uğraştığını, binlerce kişinin de ekiminden hasat edilmesine kadar geçen süreçte çalışarak aile bütçelerine katkı sağladığını da kaydetti. - MERSİN