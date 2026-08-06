Haberler

Mut'ta İncir Hasadı Başladı: 90 Bin Ton Rekolte Bekleniyor

Mut'ta İncir Hasadı Başladı: 90 Bin Ton Rekolte Bekleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde 10 bin dekar alanda beyaz ve siyah incir hasadı başladı. Bu yıl mantar dökülmesi nedeniyle zayiat fazla olsa da yaklaşık 90 bin ton rekolte bekleniyor. İncir kilosu 150-200 liradan alıcı bulurken, üreticiler fiyatların yüzünü güldürdüğünü ancak verim düşüklüğünden endişeli olduklarını belirtiyor. Hasat edilen incirler genellikle Ankara ve Adana'ya gönderiliyor.

Mersin'in Mut ilçesinde 10 bin dekar alanda incir hasadı başladı. Bu yıl hasadın az olmasına rağmen beyaz incirden bu sene yaklaşık 90 bin ton rekolte beklendiği belirtildi.

Mut ilçesinde kayısı ve erik sezonunun tamamlanmasının ardından bugünlerde ilçede beyaz ve siyah incir hasadına başlandı. Sadece ilçede 10 bin dekar alanda üretilen incirden bu sene 90 bin ton verim bekleniyor. Gün ışığı tam etkisini göstermeden sabahın erken saatlerinde toplanan ve Mut ilçesinde üreticinin önemli gelir kaynaklarından olan beyaz ve siyah incir, aroması, iriliği, tadı ve sevkiyata dayanıklılığı ile tercih edilirken, kilosu 150 ile 200 liradan alıcı bulması da üreticisinin yüzünü güldürüyor. Hasat edilen incir genelde Ankara ve Adana'ya gönderiliyor.

Bu yıl incir hasadının geç başlamasıyla birlikte mantarların yarı yarıya dökülmesi üreticiyi üzdü. Fiyatların 150 ile 200 liradan başlaması ise üreticinin yüzünü güldürdü.

Bu yıl incir mantarlarının çok dökülmesi ve zayiat olduğunu söyleyen Tüccar Hünkar Yıldız, "2026 yılının ilk incir hasadına başlamış bulunmaktayız. Fiyatımız 200 liradan başlamıştır. Bu sene incirlerimizde çok zayiat var, dökülme var. İncirimiz çok az. Üreticilerimize bol kazançlar dileriz. Bereketli bir yıl temenni ederiz. İnşallah devamında daha iyi olur" dedi.

"İncirin yüzde 80'i mantar döktü" diyen üretici Sami Kocatürk ise "İncirlerimiz mantar döktü. Yüzde sekseni döktü, yüzde yirmisi bize kaldı. İncir çok az. Kilosu 150 ile 200 liraya gidiyor. Fiyat bu yıl biraz düşük oldu" ifadelerini kullandı.

Üretici Nazif Ceylan da "Bu sene başlangıcında incir çok iyiydi. Mantar döktü yarıya indi. Bilemiyorum sıcaktan mı oldu, neden olduysa yok. Biraz da geç kaldı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye dahil 3 ülkeden tarihi savunma anlaşması! Güvenlik kaynakları doğruladı

Türkiye dahil 3 ülkeden tarihi ittifak! Güvenlik kaynakları doğruladı
Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyon! 15 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne yine operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
Altında ocak ayından bu yana bir ilk! Gözler bugün açıklanacak veride

Altında ocak ayından bu yana bir ilk gerçekleşti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahkemeden milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar: Bir 'tık' her şeyi değiştirebilir

Mahkemeden milyonları ilgilendiren emsal karar
Ülkü Hilal Çiftçi'nin ailesinde kriz büyüyor! Babaya zina suçlaması

Ünlü oyuncunun ailesinde kriz büyüyor! Babaya ağır suçlama
Milli yıldızımız Pavlidis'i aradı: Benfica günlerimizi yaşayabiliriz

Milli yıldızımız Pavlidis'i aradı: Benfica günlerimizi yaşayabiliriz
Bulgaristan'da yeni dönem yarın başlıyor! Artık sadece Euro kullanılacak

144 yıl sonra bir ilk yaşanacak! Yeni dönem yarın resmen başlıyor
Valilik önündeki sahipsiz valizler paniğe neden oldu! Gerçek valizi açınca anlaşıldı

Valilik önündeki valizler paniğe neden oldu! Bakın içinden ne çıktı
İstanbul'da yürek burkan manzara! Onlarcası telef oldu

İstanbul'da yürek burkan manzara
TİGAD’ın 13. Dijital Medya Çalıştayı Iğdır’da başladı

TİGAD’ın 13. Dijital Medya Çalıştayı Iğdır’da başladı