Mut'ta İncir Hasadı Başladı: 90 Bin Ton Rekolte Bekleniyor

Mersin'in Mut ilçesinde 10 bin dekar alanda incir hasadı başladı. Bu yıl hasadın az olmasına rağmen beyaz incirden bu sene yaklaşık 90 bin ton rekolte beklendiği belirtildi.

Mut ilçesinde kayısı ve erik sezonunun tamamlanmasının ardından bugünlerde ilçede beyaz ve siyah incir hasadına başlandı. Sadece ilçede 10 bin dekar alanda üretilen incirden bu sene 90 bin ton verim bekleniyor. Gün ışığı tam etkisini göstermeden sabahın erken saatlerinde toplanan ve Mut ilçesinde üreticinin önemli gelir kaynaklarından olan beyaz ve siyah incir, aroması, iriliği, tadı ve sevkiyata dayanıklılığı ile tercih edilirken, kilosu 150 ile 200 liradan alıcı bulması da üreticisinin yüzünü güldürüyor. Hasat edilen incir genelde Ankara ve Adana'ya gönderiliyor.

Bu yıl incir hasadının geç başlamasıyla birlikte mantarların yarı yarıya dökülmesi üreticiyi üzdü. Fiyatların 150 ile 200 liradan başlaması ise üreticinin yüzünü güldürdü.

Bu yıl incir mantarlarının çok dökülmesi ve zayiat olduğunu söyleyen Tüccar Hünkar Yıldız, "2026 yılının ilk incir hasadına başlamış bulunmaktayız. Fiyatımız 200 liradan başlamıştır. Bu sene incirlerimizde çok zayiat var, dökülme var. İncirimiz çok az. Üreticilerimize bol kazançlar dileriz. Bereketli bir yıl temenni ederiz. İnşallah devamında daha iyi olur" dedi.

"İncirin yüzde 80'i mantar döktü" diyen üretici Sami Kocatürk ise "İncirlerimiz mantar döktü. Yüzde sekseni döktü, yüzde yirmisi bize kaldı. İncir çok az. Kilosu 150 ile 200 liraya gidiyor. Fiyat bu yıl biraz düşük oldu" ifadelerini kullandı.

Üretici Nazif Ceylan da "Bu sene başlangıcında incir çok iyiydi. Mantar döktü yarıya indi. Bilemiyorum sıcaktan mı oldu, neden olduysa yok. Biraz da geç kaldı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı