Mersin'de "Ekonomi Zirvesi" düzenlenecek

Ticaret Bakanlığı himayesinde, Mersin Valiliği koordinasyonunda, Mersin Ekonomi Platformu (MEP), Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından çeşitli kurum ve odaların desteğiyle "tarım, sanayi, lojistik ve turizm" sektörlerine ilişkin "Mersin Ekonomi Zirvesi" yapılacak.

Akdeniz İhracatçılar Birlikleri'nde (AKİB) zirvenin tanıtım toplantısına katılan ???????Vali Ali Hamza Pehlivan, İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığı'nda eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün ailesine başsağlığı diledi.

Kentte organize edilecek zirvenin önemine değinen Pehlivan, "Bu zirvenin temel amacı bir fotoğraf çekmek, genel durumu ortaya koymak. Organizasyon kapsamındaki arama konferanslarında hem kamu birimlerinden hem de özel sektör temsilcileri ve meslek kuruluşlarından beklentimiz bu. Çalışmalar ortaya koyulduğunda nihayetinde Ticaret Bakanı'mızın teşrifleriyle bir zirve gerçekleştirilecek. Bugün bu zirvenin startını vermiş oluyoruz." dedi.

Pehlivan, Mersin'in çok sayıda sektörde önemli potansiyele sahip olduğunu belirterek, hem ülkenin hem de kentin ekonomisine katkı sağlayan tarım, sanayi, lojistik ve turizm alanlarındaki durumun zirvede masaya yatırılacağını söyledi.

Mersin'de hayata geçirilen kamu yatırımları ve projeler hakkında bilgi veren Pehlivan, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar ilimizde hayata geçirilen projelerin sayısı 2 bin 372. Bunların parasal değeri 218 milyar lira. Projelerin 75'i ulaştırma sektöründe hayata geçirilmiş; 61 milyar lira değerinde. Projelerinden 719'u tarım ve ormancılıkta, 520'si eğitimde, 50'si sağlık, 76'sı enerji, 219'u kültür ve turizm sektöründe, 713'ü de diğer kamu hizmet alanlarında hayata geçirilmiş. Hali hazırda bütün bakanlıklarımızın ilimizde devam eden proje sayısı 326. Bunlar için bugüne kadar 59 milyar lira harcama gerçekleştirilmiş. Ulaştırma sektöründe yine 45 projemiz devam ediyor."

Pehlivan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın kente kazandırılan önemli projeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sorumluluk sahalarında gerçekleştirilen hizmet ve çalışmaları anlatarak, ulaşım sektöründe hayata geçirilmesi planlanan projeler için destek beklediklerini dile getirdi.

MEP Başkanı Servet Özkaya da tarihi ilerleyen günlerde belirlenecek zirveye ilişkin bilgilendirme yaptı.