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Mersin'de Çilek İhracatı Başladı

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Mersin'in Silifke ilçesinde çilek hasadı başladı. 5 bin dönüm açık alanda ve 2 bin dönüm topraksız tarımda çilek üretimi yapılarak, 50 bin ton rekolte hedefleniyor. Çilek yurt içinde 90, yurt dışına ise 110 liradan satılmakta.

Mersin'de çilekte ihracat başladı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde çilek hasadı başladı.

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden olan Mersin'in Silifke ilçesinde ürün hasadına başlandı. Çilek hem yurt içinde hem de Irak ve Rusya'nın Krasnodar bölgesinde alıcı buluyor. Bu yıl Silifke genelinde açık arazide 5 bin dönüm, sera ve topraksız üretimde ise 2 bin dönüm alanda üretim yapıldığını, bu sezon 50 bin ton ürün beklediklerini belirten Atayurt Hal Dernek Başkanı İbrahim Kaynar, özellikle Atayurt başta olmak üzere Arkum, Atakent ile Kurtuluş, Bahçeköy, Sökün, Çeltikçi mahallelerinde de çilek üretiminin yapıldığını söyledi.

Çilekte üretime başladıklarını belirten Kaynar, "Şu anda 5 bin dönüm açık alanda, 2 bin dönüm ise topraksız tarımla üretimimiz var. 50 bin ton rekolte bekliyoruz. Bugünlerde yurt içi ve Irak'a ayrıca ufak tefek uçak kargolarla Rusya'nın Krasnodar bölgesine ihracata başladık. Önümüzdeki günlerde Rusya Moskova kapısı açılacak. Bugünlerde çileğin kilosu yurt içinde 90, yurt dışına ise 110 liradan alıcı buluyor. Bol ve bereketli bir sezon olmasını diliyoruz" dedi.

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Mersin'de Çilek İhracatı Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ŞENGİ - Ekonomi
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