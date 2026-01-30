4 bin kişi çalışıyor yüzde 84'ü tamamlandı: Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu Mersin turizmine nefes aldıracak

Mersin'in batı aksında yer alan turizm merkezlerine ulaşımı hızlandırarak kent ekonomisine önemli katkı sunması hedeflenen Çeşmeli- Kızkalesi Otoyolu Projesinde çalışmalar 4 bin kişilik ekiple aralıksız sürüyor. Tamamlandığında Mersin merkez ile Kızkalesi arasındaki ulaşım süresini 18 dakikaya düşürecek projede fiziki tamamlanma oranının yüzde 84'e ulaştığı bildirildi.

Toplam 53 kilometre uzunluğa sahip Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu 42 kilometrelik ana gövde hattı ve 11 kilometrelik bağlantı yollarından oluşuyor. Özellikle yaz aylarında ve bayram dönemlerinde turizm bölgelerinde yaşanan trafik sorununa kalıcı çözüm sunması hedeflenen proje, tamamlandığında ulaşım sürelerini kısaltmanın yanı sıra akaryakıt ve zaman tasarrufu da sağlayacak.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, otoyolun Kızkalesi etabında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelere, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Ticaret Borsası Başkanı Ömer Abdullah Özdemir ile dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Kratlı, projenin Mersin için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu, Mersin'imiz için olmazsa olmaz projelerden biriydi. Havalimanımızın hizmete girmesiyle birlikte turizm bölgelerimizin bir bütünlük içinde değerlendirilmesi açısından bu yol büyük önem taşıyor" dedi.

"Fiziki tamamlanma yüzde 84, 4 bin kişi görev yapıyor"

Projede fiziki ilerlemenin yüzde 84 seviyesine ulaştığını kaydeden Kıratlı, "Şu anda sahada yaklaşık 4 bin kişi görev yapıyor. Yaklaşık 900 makine ve ekipmanla devasa bir şantiye alanında çok hızlı bir çalışma yürütülüyor. Daha önce 5 bin kişinin çalıştığı bu projede yüklenici firmamız öngörülen takvimin de önünde ilerliyor. İnşallah bu otoyolu 2027 yılının ilk çeyreğinde Mersin'imizin hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Otoyolun tamamlanmasıyla birlikte ulaşımda ciddi rahatlama sağlanacağını vurgulayan Kıratlı, "Mevcut yollarımız yaz aylarında ve bayram dönemlerinde zaman zaman 3-4 saate varan yolculuklara neden oluyordu. Bu yol tamamlandığında Mersin'den Kızkalesi'ne ulaşım 18 dakikaya düşecek. Ayrıca sadece bu yolu kullanan vatandaşlarımızın akaryakıtta yaklaşık 2,2 milyar TL tasarruf sağlaması öngörülüyor" diye konuştu.

"Bu yol Mersin'in ticaretini ve turizmini çok ileriye taşıyacak"

Projeye destek veren iş dünyası temsilcileri de otoyolun kente sağlayacağı katkılara dikkat çekti. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, otoyolun Mersin'in geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu yol Mersin'in ticaretini ve turizmini çok ileriye taşıyacak. Silifke aksında ticaret hızla gelişiyor. Nükleer santral yatırımı, turizm potansiyeli ve ileride planlanan stratejik liman projeleriyle birlikte bu bölge çok daha güçlü bir ekonomik yapıya kavuşacak. İlçelerimiz arasındaki ulaşım açısından da son derece kıymetli bir yatırım" şeklinde konuştu. - MERSİN