Mersin Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında yapılan toplu iş sözleşmesi ek protokolü ile en düşük işçi maaşı 14 bin 686 TL oldu. İmza töreninde Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Dursun, İmar İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uyan, Belediye İş Sendikası Mersin 1 No'lu Şube Başkanı Nail Kaya ve DİSK-Genel İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy yer aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında yapılan toplu iş sözleşmesi ek protokolü ile en düşük işçi maaşı 14 bin 686 TL oldu.

İmza töreninde Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Dursun, İmar İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uyan, Belediye İş Sendikası Mersin 1 No'lu Şube Başkanı Nail Kaya ve DİSK-Genel İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy yer aldı. Geçtiğimiz yıl içerisinde toplu iş sözleşmesini yaptıklarını hatırlatan Olcay Tok, "Geçtiğimiz yıl yapılan toplu iş sözleşmesine göre şu anda en düşük maaş aylık ortalama 13 bin 796 TL olması gerekirken, Başkanımızın günlük yemek ücretlerini 75 TL'ye çıkartmasının ardından şu anda en düşük ücret, sosyal haklar dahil 14 bin 686 TL olmuştur" dedi.

"Yemek ücretlerine yüzde 160 zam yapıldı"

Başkan Vahap Seçer'in 28 TL olan yemek ücretlerinin yükseltilmesini istediğini ifade eden Tok, yüzde 160'lık yemek ücreti zammı ile bu rakamın 75 TL'ye çıkarıldığını kaydetti. Tok, kadrolu işçilerde ise yemek ücretinin 45 TL'den yine 75 TL'ye yükseltildiğini ve kadrolu bir işçinin maaşının da 18 bin 071 TL'den 18 bin 731 TL'ye çıktığını kaydetti.

"45 saatlik çalışma süresi 40 saate düşürüldü"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in göreve gelir gelmez ilk olarak yaptığı düzenlemeler arasında çalışma saatleri olduğundan söz eden Tok, "Başkanımız yönetime geldiğinde belediyede ve MESKİ Genel Müdürlüğündeki personel 45 saat çalışıyordu. Başkanımızın talimatıyla sürekli işçilerin de çalışma saatleri 40'a düşürüldü. 6 günlük çalışma süresi 5 güne düşürüldü. Bu da aslında Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından işçiye verilen ciddi bir kazanımdı. Zamlar bu ayki maaşlarına yansıyacak" diye konuştu.

"Başkanımıza duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz"

Belediye İş Sendikası Mersin 1 No'lu Şube Başkanı Nail Kaya da "Ülkemizdeki ekonomik kriz ortadayken, Başkanımıza duyarlılığından dolayı Belediye İş Sendikası ve işçilerimiz adına tekrar teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Emekten yana tavırları görmeden geçmek doğru değil"

DİSK-Genel İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy ise yapılan artışla ilgili emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bizim böyle bir toplu iş sözleşme hakkımız, sürecimiz yok. Ancak sosyal belediyecilik anlayışını taşıyan, sosyal belediyecilik ruhunu taşıyan belediyelerde emekten yana tavırları görmeden geçmek doğru değil. Hem bunu göreceğiz, hem teşekkürümüzü edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Taleplerimizi dikkate aldılar"

Toplu iş sözleşmesinin süresinin henüz dolmadığını hatırlatan Göksoy, "Bu artışlar yapılmasa da sendika olarak hukuki yönüyle söyleyecek bir lafımız yok. 'Gidin toplu iş sözleşme günü gelin' diyebilirlerdi. Ancak taleplerimizi dikkate aldılar. Taleplerimizi dikkate aldıktan sonra da 'Belediyenin imkanlarını sonuna kadar zorlayın' diyen Vahap Seçer'in talimatıyla bir ücret belirlediler. Bundan dolayı memnuniyetimizi ve teşekkürlerimizi dile getirmek istiyoruz" dedi. - MERSİN