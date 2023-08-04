Mersin Büyükşehir Belediyesi Çiftçilere Tarımsal Destek Sağlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği tarımsal destekle Mersinli çiftçiler toprağını ekme imkanına kavuşup, üretimi büyütüyor. Büyükşehir Belediyesi, çiftçiyi desteklemek ve tarımsal üretimi artırmak adına kent genelinde sağladığı hibeli ve alım garantili tohum, fide, fidan, ekipman ve ilaç desteği ile hem çiftçilere umut oluyor hem de çiftçinin gelir düzeyini artırıyor.

Her geçen gün girdi maliyetlerindeki artıştan dolayı toprağını ekemeyen çiftçiler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde sağlamış olduğu hibeli ve alım garantili tohum, fide, fidan, ekipman ve ilaç desteği ile rahat bir nefes alıyor. Üretime can suyu olmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi; çiftçinin gelir düzeyinin de artmasına katkı sunuyor.

2021 yılında, atalık tohumları gelecek nesillere aktarmak amacıyla bir proje oluşturduklarını ve Gülnar'ın 8 mahallesinde söz konusu projeyi uygulamaya koyduklarını belirten Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ziraat Teknikeri ve Bitkisel Üretim Şefi Hakan Haykut, şunları kaydetti:

"2021 yılında Gülnar ilçesinde ilk kez hayata geçirdiğiğimiz proje ile Bereket, Dayıcık, Şeyhömer, Konur, Kayrak, Göktürk, Yassıbağ ve Üçoluk mahalleleri olmak üzere 8 mahallede 355 dekar alan için 9'u kadın 48 üreticiye toplam 4 bin 260 kilogram nohut tohumu desteği sağladık. Dışarıdan bu nohuta talep çok fazla. Tohum desteği ile birlikte, bölge halkı tarafından önceden çok düşük miktarda satılan, unutulmaya yüz tutmuş bu nohut cinsi, yeniden üretime kazandırılarak, aile gelirine çok büyük bir katkı sağlayacak."

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, atalık nohut tohumu desteğini Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirmeye devam ediyor. Unutulmaya yüz tutmuş atalık tohumlardan biri olan nohutun yaygınlaşmasını ve sürdürülebilir kılınmasını sağlayan proje ile Gülnar İlçesi'nin Konur Köyü'nde yaşayan çiftçi Mehmet Beyaz, Büyükşehir Belediyesi'nin sağlamış olduğu tohum desteğinden faydalanarak ilk kez hasat sevinci yaşadı.

Gülnar ilçesi Konur Mahallesi'nde atalık nohut tohumu desteğinden faydalanan yerli üretici Mehmet Beyaz, şunları söyledi:

"Bahar aylarında muhtarımız aracılığıyla, Vahap Başkan'ımızın sunduğu bu destekten haberim oldu. Tohumlarımızı alıp, ekimlerimizi yaptık. 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde de hasadımızı yaptık. Verim çok iyi. 1'e 6 olarak verim alıyoruz. Bu nohut çok eskiden beri vardı, ama gitgide tohumunu bulmak zorlaşmıştı. Bizler ata tohumumuzu kaybetmemek için, üreticiler olarak bunu ekmeye ve üretmeye devam edeceğiz."

Konur Mahallesi vatandaşlarından Tenzile Yadigar ise "Yıllar önce yapılması gereken bir proje olduğunu düşünüyorum. Alım garantili olduğunu duyunca, gerçekten çok sevindim. Çünkü, köylü ürettiğini çoğu zaman satamıyor ve tüccarlar tarafından ucuza alınıyor. Üreticiler, bu anlamda hep desteklenmeli" dedi.