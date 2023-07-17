Merkezi Yönetim Bütçesi haziran ayında 219 milyar açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını paylaştı. 2023 yılı haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 487,9 milyar TL, bütçe gelirleri 268,2 milyar TL ve bütçe açığı 219,6 milyar TL oldu. 2022 Haziran ayında ise bütçe açığı 31 milyar 59 milyon liraydı.

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri haziranda 268 milyar 225 milyon lira, giderleri 487 milyar 862 milyon lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi; 2022 Haziran ayında 31 milyar 59 milyon TL açık vermişken, haziranda 219 milyar 637 milyon lira verdi.

BÜTÇE GELİRİ ARTTI

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, haziranda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48,2 artarak 268 milyar 225 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 130 artışla 487 milyar 862 milyon liraya ulaştı.

6 AYLIK DÖNEMDE 483 MİLYAR AÇIK VAR

Ocak-haziran döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48,6 yükselerek 1 trilyon 880 milyar 349 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 101,7 artarak 2 trilyon 363 milyar 577 milyon lirayı buldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi haziranda 219 milyar 637 milyon lira, ocak-haziran döneminde ise 483 milyar 228 milyon lira açık verdi.

Hazine'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Haziran ayında 31 milyar 59 milyon TL açık vermiş iken 2023 yılı Haziran ayında 219 milyar 637 milyon TL açık vermiştir."