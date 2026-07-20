Haberler

Merkezi yönetim brüt borç stoku 14 trilyon 992,5 milyar lira oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Haziran sonu itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku 14 trilyon 992,5 milyar lira olarak belirlendi. Borcun 7,26 trilyon lirası TL, 7,73 trilyon lirası döviz cinsinden oluştu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, haziran sonu itibarıyla 14 trilyon 992,5 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, haziran sonu itibarıyla 14 trilyon 992,5 milyar lira oldu.

Borç stokunun 7 trilyon 263,7 milyar liralık kısmı Türk lirası, 7 trilyon 728,8 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi

Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi! İşte yöneltilen suçlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor, Oulai transferinde tarihi bir satışa imza attı

9 milyon Euro'ya geldi, kulüp tarihinin en pahalı satışı olup gitti
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti

Asgari ücrette tarihi değişiklik! Hükümet resmen düğmeye bastı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Rıza Pehlevi'ye ağır suçlama: İsrail ile İran'ı bölme planı yaptı

Arakçi'nin sürgündeki veliaht için söyledikleri öyle böyle değil

Hafsanur Sancaktutan imaj tazeledi!

Hafsanur Sancaktutan imaj tazeledi!
Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık

Şu görüntüyü izlerken utandık
Verdiği tuvalet molası Sergio Ramos'a pahalıya patladı

Verdiği tuvalet molası pahalıya patladı! Şanssızlığın da bu kadarı
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler

Memurların rezilliği ifşa oldu! Rüşvet uğruna göz yumduklarına bakın