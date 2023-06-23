Merkez'in faiz kararı sonrası gram altın yeni tarihi zirvesine ulaştı

Merkez Bankası'nın haziran ayı politika faizini yüzde 15 seviyesine çıkarması piyasaları deyim yerindeyse yangın yerine çevirdi. Dolar/TL'nin 25,48 seviyesini görmesiyle birlikte ateşi yükselen gram altın 1.567 TL'ye kadar yükselerek yeni tarihi zirvesine ulaştı. Rekor sonrası bir miktar geri çekilen gram altın, saat 11.40 itibarıyla 1557,67 seviyesinden işlem görüyor.

Şubat ayından bu yana en büyük haftalık kaybına hazırlanan ons altın, son 3 ayın en düşük seviyesine gerilerken; Merkez Bankası'nın faiz artırımından sonra yükselişine ivme kazandıran dolar/TL'den destek bulan gram altın, tarihi zirvesine çıktı.

GRAM ALTIN TARİHİ ZİRVESİNE ULAŞTI

Buna göre, ons altın ons başına 1.916 dolar seviyesinden işlem görürken; ons altın ve bankalararası dolar kuru üzerinden hesaplanan gram altın, dolar/TL'nin 25,48 seviyesini görmesiyle 1.567 TL'ye kadar yükselerek yeni tarihi zirvesine ulaştı. Gram altın rekor sonrası bir miktar geri çekilerek 1557,67 TL seviyesinden alıcılarıyla buluşuyor.

EN BÜYÜK HAFTALIK KAYBINI YAŞAMAYA HAZIRLANIYOR

Ons altın ise cuma günü son üç ayın en düşük seviyesine yakın seyrediyor. Ons altın ayrıca ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın daha fazla faiz artırımını ima etmesinin ardından doların güçlenmesiyle şubat ayından bu yana en büyük haftalık kaybını yaşamaya hazırlanıyor.

"FAİZ ORANLARI 'DİKKATLİ BİR HIZDA' ARTIRILACAK"

Dolar endeksi ise küresel riskten kaçınma eğiliminden destek alarak ons altını denizaşırı yatırımcılar için daha az cazip hale getiriyor. Buna göre Fed Başkanı Powell, Kongre'deki ikinci gününde tarihi para politikası sıkılaştırma turu durma noktasına gelirken, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını bundan sonra "dikkatli bir hızda" artıracağını söyledi. Ancak, ABD işsizlik başvuruları geçen hafta 21 ayın en yüksek seviyesinde sabit kaldı ve Fed'in agresif faiz artışları karşısında potansiyel olarak iş gücü piyasasının yumuşadığını gösterdi.