Merkez'den döviz hamlesi! Bulgar Levası tarihe karışıyor

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bulgaristan'ın euroya geçiş süreci kapsamında Bulgar Levası'nı 2 Ocak 2026'dan itibaren alım-satımı yapılan dövizler listesinden çıkardı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2 Ocak 2026'dan itibaren döviz listesinden Bulgar Levası'nı çıkardı.
  • Bulgaristan 2026 yılında euroya geçecek.
  • TCMB nezdinde Bulgar Levası üzerinden alım-satım işlemleri 2026 yılının başından itibaren sona erecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2 Ocak 2026'dan itibaren alım satıma konu olan dövizler listesinden Bulgar Levası'nı çıkardı. Söz konusu karar, 20 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BULGARİSTAN EUROYA GEÇİYOR

Düzenlemenin, Bulgaristan'ın 2026 yılı itibarıyla euroya geçecek olması nedeniyle yapıldığı bildirildi. Bu kapsamda Bulgar Levası, TCMB'nin işlem gören dövizleri arasından resmen çıkarılmış oldu.

ALIM SATIM İŞLEMLERİ SONA ERECEK

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2008-32/34 sayılı tebliğine ilişkin TCMB genelgesinde yapılan değişiklikleri kapsıyor.

Alınan kararla birlikte, TCMB nezdinde Bulgar Levası üzerinden gerçekleştirilen alım-satım işlemleri 2026 yılının başından itibaren sona erecek. Bulgaristan'ın euroya geçişiyle birlikte söz konusu işlemler bundan sonra euro üzerinden yapılacak.

Erdem Aksoy
