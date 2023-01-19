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Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını bugün açıklıyor! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti

Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın ilk faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 9'da sabit bırakılmasını bekliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 9 seviyesinde sabit tutmuştu.

FAİZİN SABİT BIRAKILMASI BEKLENİYOR

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

YILIN İLK PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ AÇIKLANDI

2023 yılının ilk piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre, cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,18 iken, bu anket döneminde yüzde 9,08 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 9,00 olarak gerçekleşti.şah

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Ekonomi Ekonomi Haberler

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Yorumlar (1)

Dr.Kimbel:

Faiz oldugu yerde kalacak

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