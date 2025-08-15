Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı

Güncelleme:
TCMB'nin ağustos ayı piyasa katılımcıları anketine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,69'a yükseldi, 12 ay sonrası beklenti yüzde 22,84'e geriledi. Yıl sonu dolar/TL tahmini 43,96, 12 ay sonrası beklenti ise 48,36 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket dönemindeki yüzde 29,66 seviyesinden 29,69'a hafif yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,39'dan 22,84'e, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 17,08'den 16,92'ye geriledi.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Yıl sonu dolar/TL beklentisi, önceki anket döneminde 43,72 TL iken bu ay 43,96 TL'ye çıktı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 47,70 TL'den 48,36 TL'ye yükseldi.

BÜYÜME TAHMİNİ

Ankette 2025 ve 2026 büyüme tahminleri sabit kaldı. Tahminler mayısta olduğu gibi bu dönemde de sırasıyla yüzde 2,9 ve 3,7 oldu.

FAİZ TAHMİNİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,31 iken, bu anket döneminde yüzde 42,85 oldu. Önümüzdeki Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 40 olarak gerçekleşti.

ANKET KATILIMCILARI

Her ay düzenli olarak yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne, 54'ü finansal sektör, 18'i reel sektörden olmak üzere toplam 72 katılımcı görüş bildiriyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
500

Yorumlar (39)

Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Dolar 10 lira olacakmış, ağalar bozacağız. Ooooo diyen çokomella vardı. Bir de dolar 7 lira olursa yüzümü tükürün diyen birisi vardı. Yastık altındaki dolarları bozdurun bizim Allahımız yeter diyen biri daha vardı. Doları bir gecede yandaşlarına 18'den sattırıp tekrar 11'lerden geri aldırarak köşe yaptıran birisi de vardı. Neden gece, çünkü gece sadece yandaş çeteler işlem yapabilirdi. Gözleri çakmak amca da "noldu lan,neden düştü bu dolar diye şaşırmıştı. Arkadaşlar ben ekonomistim.

Yorum Beğen154
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Ben de

yanıt27
yanıt3
Haber YorumlarıBen Türkçe Bilmemek:

Mother, I want to buy a dollar.

yanıt1
yanıt3
Haber YorumlarıAdil ÖZDEMİR:

Eğer sen ingilizce bilmekse var tüm memleket beni mikmek.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıvatandaş:

olan asgari ücretliye oldu.

Yorum Beğen130
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBen Türkçe Bilmemek:

Asgari = Askeri ?

yanıt7
yanıt26
Haber YorumlarıKral:

Eğitimsiz kişilerin liyakatsiz kişilerin Turk ekonomisini yönetmesi enflasyonun düşmesini çok beklersiniz!

Yorum Beğen111
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Evet ithal ekonomistler neden geldiklerini belli etmişlerdir. Konulduğunu yere neden gelirsiniz?

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıVatan Daş:

Ülkeyi sattılar ama yinede doymadılar. Halkta ekonomiyle verginin vergisinin vergisiyle boğuşurken bir yandan da kira ve açlıkla mücadele ediyor. yetmezmiş gibi teröristlerle iş birliği yapıyorlar. Atalarımız kanlarını bunlar ülkeyi talan etsin diye dökmediler.

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBen Türkçe Bilmemek:

If they sold the country, we can purchase Pluto.

yanıt1
yanıt3
Tüm 39 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
