Merkez Bankası Yılın İlk Faiz Kararını Yarın Açıklayacak

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu, yarın saat 14.00'te toplanarak 2024 yılının ilk faiz kararını açıklayacak. Piyasa katılımcılarının beklentisi, politika faiz oranının yüzde 36,50 olması yönünde.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yarın toplanarak yılın ilk faiz kararını açıklayacak. TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, PPK toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi yüzde 36,50 oldu.

TCMB PPK, Fatih Karahan başkanlığında yılın ilk toplantısını yarın saat 14.00'de yapacak. Toplantının ardından yılın ilk faiz kararı açıklanacak.

TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 38,13 iken, bu anket döneminde yüzde 36,43 oldu. Ocak ayı Para Politikası Kurulu toplantısı

için katılımcıların TCMB politika faiz oranı beklentisi de bu anket döneminde yüzde 36,50 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası, 2025 yılı Aralık ayında politika faizini yüzde 39,5'ten yüzde 38'e düşürerek, 150 puanlık bir indirim yapmıştı.

