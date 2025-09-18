Merkez Bankası Rezervlerinde Düşüş!

Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Eylül ile biten haftada 2 milyar 247 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Eylül ile biten haftada 2 milyar 247 milyon dolar azalarak 177 milyar 860 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 4 milyar 677 milyon dolar azalışla 89 milyar 176 milyon dolardan 84 milyar 499 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 12 Eylül haftasında 2 milyar 430 milyon dolar artışla 90 milyar 931 milyon dolardan 93 milyar 361 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL