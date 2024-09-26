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Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor! Bakan Şimşek'ten yorum gecikmedi

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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 742 milyon dolar artışla yeniden rekor seviyeye yükseldi. Tarihi rekora ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise "Rezerv yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı. Programımız sayesinde azalan cari açık ve artan rezervler risk primimizi düşürürken finansal istikrarımızı güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 742 milyon dolar artışla rekor seviyeye yükseldi.

TCMB verilerine göre, 20 Eylül itibarıyla toplam rezervler 153 milyar 550 milyon dolardan, 156 milyar 392 milyon dolara çıktı.

ALTIN REZERVLERİ DE REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Brüt rezervler 92 milyar 155 milyon dolardan 94 milyar 109 milyon dolara, altın rezervleri 61 milyar 395 milyon dolardan 62 milyar 283 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri de böylece rekor seviyeye ulaştı.

Bir önceki hafta 48 milyar 778 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 997 milyon dolar artarak 51 milyar 775 milyon dolara çıktı.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Merkez'in rezervlerde tarihi bir rekora imza atması sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de açıklama geldi. Bakan Şimşek "Brüt rezervlerimiz 156,4 milyar dolarla tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Swap hariç net rezervler ise geçen yılın Mayıs ayına göre 90,5 milyar dolar artışla 5,5 yılın zirvesi olan 29,9 milyar dolara yükseldi. Rezerv yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı. Programımız sayesinde azalan cari açık ve artan rezervler risk primimizi düşürürken finansal istikrarımızı güçlendiriyor."

Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor

Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor! Bakan Şimşek'ten yorum gecikmedi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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Yorumlar (2)

atilla çekiç:

SAFİ RÜZGAR SEN BU İKTİDARI BİTİRECEK KİŞİSİN

4
0
yanıtYanıtla
Mehmet Acıoğlu:

Taşıma su rekoru diyelim

2
0
yanıtYanıtla
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