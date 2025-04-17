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Merkez Bankası Rezervleri Düşüşte

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TCMB, 11 Nisan ile biten haftada toplam rezervlerinin 6 milyar 773 milyon dolar azaldığını açıkladı. Brüt döviz rezervleri 9 milyar 831 milyon dolar düşerken, altın rezervleri ise 3 milyar 60 milyon dolar artış gösterdi.

Merkez Bankası toplam rezervleri 11 Nisan ile biten haftada 6 milyar 773 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 11 Nisan ile biten haftada 6 milyar 773 milyon dolar azalarak, 147 milyar 488 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 9 milyar 831 milyon dolarlık azalışla 77 milyar 838 milyon dolardan 68 milyar 7 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 11 Nisan haftasında 3 milyar 60 milyon dolar artarak 76 milyar 422 milyon dolardan 79 milyar 482 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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