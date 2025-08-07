Merkez Bankası Rezervleri 2.9 Milyar Dolar Azaldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 1 Ağustos ile biten haftada toplam rezervlerinin 2 milyar 859 milyon dolar azaldığını açıkladı. Brüt döviz rezervleri 84.9 milyar dolara, altın rezervleri ise 84.1 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası toplam rezervleri 1 Ağustos ile biten haftada 2 milyar 859 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 1 Ağustos ile biten haftada 2 milyar 859 milyon dolar azalarak, 168 milyar 989 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 716 milyon dolarlık azalışla 86 milyar 625 milyon dolardan 84 milyar 909 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 1 Ağustos haftasında 1 milyar 144 milyon dolar azalarak 85 milyar 223 milyon dolardan 84 milyar 79 milyon dolara indi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir yıldız transfer daha

25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir bomba daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllar sonra Güney Afrika'da ortaya çıktı! Hem mesleği hem de son hali şaşırttı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Hem mesleği hem de son hali şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.