Merkez Bankası Rezervleri 2.9 Milyar Dolar Azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 1 Ağustos ile biten haftada 2 milyar 859 milyon dolar azalarak, 168 milyar 989 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 716 milyon dolarlık azalışla 86 milyar 625 milyon dolardan 84 milyar 909 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 1 Ağustos haftasında 1 milyar 144 milyon dolar azalarak 85 milyar 223 milyon dolardan 84 milyar 79 milyon dolara indi. - İSTANBUL