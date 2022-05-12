Merkez Bankası rezervleri 107,7 milyar dolar oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 6 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 621 milyon dolar artışla 66 milyar 19 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 29 Nisan'da 65 milyar 398 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ ARTTI

TOPLAM REZERVLER 794 MİLYON DOLAR ARTTI