Merkez Bankası rezervleri bir haftada 5.7 milyar dolar azaldı - Haberler

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Merkez Bankası rezervleri bir haftada 5.7 milyar dolar azaldı

AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 13 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 718 milyon dolar azalarak 101 milyar 941 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 13 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 821 milyon dolar azalışla 61 milyar 198 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 6 Mayıs'ta 66 milyar 19 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 898 MİLYON DOLAR AZALDI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 898 milyon dolar azalarak 41 milyar 641 milyon dolardan 40 milyar 743 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZEVLER 5.7 MİLYAR DOLAR AZALDI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 13 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 718 milyon dolar azalarak 107 milyar 659 milyon dolardan 101 milyar 941 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Merkez Bankası rezervleri bir hafta 5.7 milyar dolar azaldı

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AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Mayıs, dolar, Finans, Ekonomi, Haberler

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