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Merkez Bankası rakamları güncelledi! İşte yıl sonu için dolar ve enflasyon tahmini

Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'nın aralık ayı piyasa anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,44'e gerilerken, dolar beklentisi yükselerek 23 lira 43 kuruş seviyesine ulaştı.

Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlanan anketin sonuçlara göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 32,46 oldu.

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 23,12 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 22,77 TL iken, bu anket döneminde 23,43 TL olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 34,92 iken, bu anket döneminde yüzde 30,44 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,56 ve yüzde 17,18 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,18 iken, bu anket döneminde yüzde 9,08 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 9 olarak gerçekleşti.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Merkez Bankası Ekonomi Haberler

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Yorumlar (2)

recep kaya:

SADIKCIM Kim inanır, MAYIS AYINDA SİZE GÜLE GÜLE LAFINA SİZ BİLE İNAMIYONUZ SANIYORSUNKİ SOL YÖNETİCEK BU ÜLKEYİ :) BİR REYİM VAR SONSUZA DEK İNADIGIMINDIR

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Sadık GÜNEŞ:

Kim inanır,birdediginiz birdediginizi tutmuyor,herkesi mahvettiniz,mayıs ayında size güle güle

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