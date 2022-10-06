Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 30 Eylül ile biten haftada 3 milyar 756 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 30 Eylül ile biten haftada 3 milyar 756 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 30 Eylül ile biten haftada 3 milyar 756 milyon dolar azalarak, 107 milyar 48 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 3 milyar 283 milyon dolarlık azalışla 71 milyar 335 milyon dolardan 68 milyar 52 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 30 Eylül haftasında 473 milyon dolar azalarak 39 milyar 469 milyon dolardan 38 milyar 996 milyon dolara geriledi. - İSTANBUL