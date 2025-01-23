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Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın ve döviz hareketlendi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Politika faizinin %45'e inmesinin ardından döviz ve altında hareketlilik gözleniyor.

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, 2025 yılına ilişkin ilk faiz kararını açıkladı. Banka beklenti ve anketlere paralel olarak politika faizini 2,5 puan indirilerek yüzde 45'e çekti. Karar sonrası ilk rakamlar ortaya çıktı.

Karar sonrasında dolar cephesinde sınırlı olmakla birlikte yukarı yönlü bir hareketlenme gerçekleşirken altında da gram altında da yine sınırlı bir düşüş gözlendi.

Dolar fiyatları: Alış -35,6545 / Satış - 35,6585

Euro fiyatları: Alış -37,1937 / Satış - 37,2166

İngiliz sterlini fiyatları: Alış -44,0099 / Satış - 44,0557

Gram altın fiyatları: Alış -3.155,49 / Satış - 3.155,82

Çeyrek altın fiyatları: Alış - 5.140,00 / Satış - 5.175,00

Yarım altın fiyatları: Alış - 10.281,00/ Satış - 10.351,00

Tam altın fiyatları: Alış - 20.196,10 / Satış - 20.592,24

Ata altın fiyatları: Alış - 20.831,96/ Satış - 21.355,08

Cumhuriyet altını fiyatları:Alış - 20.500,00 / Satış - 20.617,00

MERKEZİN KARARI ÖNCESİ FİYATLAR

Karar öncesi altının gramı 3128 liradan alınırken 3.155 liradan satılıyordu. Dolar ise 35.65 seviyesinden işlem görüyordu.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın ve döviz hareketlendi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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