ATO Başkanı Baran: "Merkez Bankası'nın attığı adımı doğru buluyor, devamını bekliyoruz"

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 39,5'ten yüzde 38'e indirme kararını ticaret, yatırım ve üretim açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Baran, bankaların da elini taşın altına koyarak faiz indirimini kredi piyasasına yansıtması ve bu adımın işletmelerin finansmana daha rahat erişmesine katkı sağlamasını temenni ettiğini belirtti.

"Enflasyondaki düşüş eğiliminin devam etmesi çok önemli"

Baran, "Merkez Bankamızın bugün gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38 seviyesine düşürmesi kararı, ticaret, yatırım ve üretim açısından olumlu bir gelişmedir. Geçen hafta açıklanan enflasyon rakamlarının beklenenden düşük gelmesi faiz indirimi beklentilerimizi güçlendirmişti. Enflasyondaki düşüş eğiliminin devam etmesi çok önemli. Bugün yaşadığımız bütün sıkıntıların kaynağının enflasyondaki yükseliş olduğunu hepimiz biliyoruz. Aynı şekilde enflasyondaki gerilemenin reel sektörün hareket kabiliyetini artırması gerekiyor. Bu da ancak faiz indirimiyle mümkün. Bu nedenle Merkez Bankası'nın attığı adımı doğru buluyor, devamını bekliyoruz. 2025 yılı üyelerimiz için finansmana erişimde sıkıntılar yaşadığı bir yıl oldu. Bu adımın ardından bankaların da elini taşın altına koymasını ve faiz indirimini kredi piyasasına yansıtmasını, işletmelerimizin finansmana daha rahat erişmesine katkı sağlamasını temenni ediyoruz. KOBİ'lerimiz başta olmak üzere ekonomimizin üretim gücünü oluşturan işletmelerimizin nakit ihtiyacına uygun koşullarla ulaşması, ekonomik gelişimimize de etki edecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA