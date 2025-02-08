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Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yükseltmesi vatandaşı ara zam beklentisine soktu

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Merkez Bankası, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e yükseltti. TCMB Başkanı Karahan, bu revizyonun herhangi bir gevşeme sinyali taşımadığını ifade etse de yapılan bu yukarı yönlü revize vatandaşların maaşlarda zam beklentisini yükseltti. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan da "Enflasyonda düşüş olmazsa temmuzda ara zam gündeme gelebilir" demişti.

Merkez Bankası yılın ilk enflasyon rakamını açıkladı. Merkez Bankası enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti.

"HEDEF GERÇEKÇİ DEĞİLDİ"

Katıldığı programda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ekonomist Murat Kubilay, "Enflasyon hedefinin bu kadar erken güncellenmesine ben de şaşırdım. Hedef gerçekçi değildi. Önce 2024'e dönelim. Hedef 33'tü, 36 oldu, 38 oldu, 44'te kapattık. Bu sefer de 24'e çekti. Gecikmeli ama yerindedir" dedi.

"TÜRKİYE'DE YAPIŞKAN BİR ENFLASYON VAR"

Sözlerinin devamında "Enflasyonla mücadelenino kadar kolay olmadığı görüldü" diyen Kubilay, "Türkiye'de yapışkan bir enflasyon vardır. Türkiye'de enflasyonunun yüzde 20'i açılışı var artık, bu da yerleşti artık" diye konuştu.

VATANDAŞIN ZAM BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefini yukarı yönlü güncellemesinin ardından vatandaşlarda da maaşlarda zam beklentisi yükseldi.

AKILLARA BAKAN IŞIKHAN'IN SÖZLERİ GELDİ

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda asgari ücrete ara zam tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Enflasyonda düşüsün başladığını göreceğiz. Ancak olur da bir başka durumla karşı karşıya kalırsak temmuz ayında gündeme gelebilir" demişti.

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yükseltmesi vatandaşı ara zam beklentisine soktu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

Devletimiz var olsun, Allah taale iman eden milletimi korusun. Devlet görevlisiyim. Üç kuruşu para için, beş kuruşluk zam için Allahsızlarla ve bölücülerle yol yürüyemem. Dünya için helalinden çalışacağız dürüst olacağız ama para için de değerlerimizi satmayacagiz. Benim için adamlık budur

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

Bu AKP zihniyeti kınıyoruz ve Ali-Cengiz oyunlarından bıktık...

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Maaş zammı belirlenmeden önceki ay için yüzde 1.03 hemen sonraki ay için ise yüzde 5.02 enflasyon rakamı açıklayan bir hükümetten ve yaptığı en iyi iki iş dışarıdan yüksek faizle sıcak para bulmak ve elinden gelse teneffüs edilen havaya bile vergi getirmek olan bir maliye vatanından böyle beklentiler için de olmak gerçekten çok komik.

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Haber Yorumlarıkocak aziz:

emekli maaş farklari yatmadi çok cok düşük zam yapildi en alt tabaka her zaman eziliyor zamları kuvvetli hisediyor 14470 tl ile geçinemiyeceğini biliyorlar qmq veriyorlar

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Haber YorumlarıÖmer:

Bunların yaptıkları yalan, talan,ve dolan. Fakiri fakir, zengini zengin kendilerini ve yandaşlarını mirlarlık yapan elinde Kur'an-ı Kerim sallayan din tüccarlarıdır. Aralık ayı enflasyonu %1, ocak ayı enflasyonu %5. Memura emekliye az zam vermek için Aralık ayı enflasyonunu % 1 gösterdiler. Bunlarda din iman yok. Bu keriz halkta çok şükür diyor.

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Haber YorumlarıMahmut Karataş:

herseye yüzde 50 zam yapıldı asgari ücret yüzde 30 eridi bile, ara zam olmasa millet açlıktan geberecek

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Milletle kafa bulmaya devam millet müsait nasıl olsa

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Haber YorumlarıOsman Öner:

Yalan dolan

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Haber YorumlarıÖmer:

Cem Küçük canlı yayında Erdoğan kaybedere seri tutklamalar başlar, nerde AKP'li varsa hepsi yargılanır, bizleride tutuklarlar. Merak etme Cem Küçük, keser döner sap döner, o günlerde gelecek.

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Haber YorumlarıOsman Aslan:

Daha ne kadar diyeceksiniz bu milletin parasını, Yeter artık seçim gelsin

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