Merkez Bankası'nın enflasyon, dolar ve faiz beklentileri değişti

Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı piyasa anketi sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçları ticaret savaşlarının etkisinin iyiden iyiye hissedileceği bir izlenim oluşturdu.

Merkez Bankası'nın nisan ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre 2025 yılı sonu için mart ayında 42,79 lira olacağı öngörülen dolar, nisan anketi sonucunda 43,60 liraya çıktı. Mart ayı anketinde 44,42 lira olan dolar kuru beklentisi nisan ayı itibariyle 45,85 lira oldu.

FAİZ BEKLENTİSİ DE ARTTI

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,33 olarak öngörülürken, bu anket döneminde yüzde 46'ya çıktı. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise mart ayı anketinde olduğu gibi nisan ayı anketinde de yüzde 42,50'yle sabit kaldı.

ENFLASYONDA İLAVE ARTIŞ ÖNGÖRÜLDÜ

Katılımcıların 2025 sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi mart anketinde yüzde 28,04 iken nisan anketinde 1,94'lük artışla yüzde 29,98'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,55 iken nisan anketinde yüzde 25,56 oldu. İki yıl sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,06 ve yüzde 17,69 olarak hesaplandı.

BYÜME BEKLENTİSİNDE DÜŞÜŞ

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre yüzde 0,1'lik gerileme yaşandı. Önceki dönem yüzde 3,1 olan beklenti nisan ayı itibariyle yüzde 3 oldu. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,0 olurken, bu anket döneminde yüzde 3,8'e geriledi.