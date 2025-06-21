Merkez Bankası'ndan Zorunlu Karşılık Oranı Düzenlemesi

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarını değiştirerek çeşitli mevduat türleri için yeni oranlar belirledi. TL'ye geçişi desteklemek amacıyla yapılan düzenlemelerle, yabancı para mevduat için zorunlu karşılık oranı düşürüldü.

TÜRKİYE Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) zorunlu karşılıklarda değişiklik yapılmasına dair tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre TÜFE, ÜFE ve TLREF'e endeksli mevduat için zorunlu karşılık oranı, tüm vadelerde yüzde 10 olarak belirlenirken, yabancı para mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı yüzde 4'ten yüzde 2,5'e indirildi.

Merkez Bankası parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek ve Türk Lirası'na geçişi desteklemek amacıyla zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte, gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 60'ın altında olan bankalar için hedef oranlar artırılırken, yüzde 60 ile yüzde 65 arasında olan bankalara aylık 0,4 puan artış hedefi getirildi.

KKM'DEN ÇIKIŞ

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 33'ten yüzde 40'a yükseltildi. KKM hesapları için belirlenen asgari faiz oranı politika faizinin yüzde 50'sinden yüzde 40'ına indirildi. KKM'den TL'ye geçiş hedefi kaldırılırken, KKM'nin yenilenmesi ve TL'ye geçişine ilişkin toplam hedef korunduğu belirtildi. 1 aydan uzun vadelerde de değişken faizli TL mevduat hesabı açılabilmesine imkan sağlandığı da ifade edildi.

Ayrıca TÜFE, ÜFE ve TLREF'e endeksli mevduat için zorunlu karşılık oranı, tüm vadelerde yüzde 10 olarak belirlendi. Yabancı para mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı ise yüzde 4'ten yüzde 2,5'e indirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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