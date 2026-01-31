Haberler

Merkez Bankası'ndan kritik adım! Büyüme sınırı düşürüldü

Merkez Bankası'ndan kritik adım! Büyüme sınırı düşürüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yabancı para kredilerde sekiz haftalık büyüme limitini yüzde 0,5'e, tüketici kredili mevduat hesaplarında ise ilk kez yüzde 2'ye düşürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Yabancı para kredilerde sekiz haftalık büyüme limitinin yüzde 1'den yüzde 0,5'e düşürüldüğünü açıkladı. Tüketici kredili mevduat hesaplarına ise ilk kez büyüme sınırı getirilerek limit artışı sekiz haftada yüzde 2 ile sınırlandı.

YÜZDE 0.5'E DÜŞÜRÜLDÜ

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, yabancı para krediler ile kredili mevduat hesaplarındaki gelişmelerin dikkate alındığı belirtildi. Bu kapsamda, yabancı para krediler için uygulanan büyüme sınırında aşağı yönlü düzenlemeye gidildi. Sekiz haftalık dönemler için yüzde 1 olan büyüme sınırı, yüzde 0,5'e düşürüldü.

Öte yandan tüketicilere tahsis edilen kredili mevduat hesabı (KMH) limitlerine de ilk kez büyüme sınırı getirildi. Buna göre, söz konusu hesaplar için sekiz haftalık dönemler itibarıyla büyüme sınırı yüzde 2 olarak belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

