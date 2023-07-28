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Merkez Bankası'na 3 yeni başkan yardımcısı atandı! Hepsinin ortak bir özelliği var

Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'nda başkan yardımcılığı yapan 3 ismin yerine; Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı. Bu gelişmeyle birlikte Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve 3 yardımcısının da Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olması dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Başkan yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı. 3 isimle birlikte Başkan Hafize Gaye Erkan'ın da Boğaziçi Üniversitesi mezunu olması dikkat çekti.

3 YARDIMCI DA GÖREVDEN ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TCMB başkan yardımcıları Şener, Çakmak ve Duman, 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri kapsamında görevden alındı. TCMB başkan yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.

HEPSİNİN YOLU BOĞAZİÇİ'NDEN GEÇMİŞ

Bu gelişme yankı uyandırırken ortaya ilginç bir tesadüf çıktı. Başkan Hafize Gaye Erkan'la birlikte 3 yeni yardımcısının da Boğaziçi Üniversitesi mezunu olduğu ortaya çıktı. Osman Cevdet Akçay; orta ve lise öğrenimini Robert Koleji'nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi ekonomi mezunu olan Akçay, New York City University Graduate School and University Center'dan M.Phil ve Ph.D derecelerini aldı. Osman Cevdet Akçay, Koç Finansal Hizmetler ve Yapı Kredi de başekonomist olarak 1 Mayıs 2018 tarihine kadar görev aldı.

Merkez Bankası'na 3 yeni başkan yardımcısı atandı! Hepsinin ortak bir özelliği varOsman Cevdet Akçay

Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Matematik bölümlerinden mezun oldu. Pensilvanya Üniversitesi'nde ekonomi üzerine yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Çalışma ekonomisi ve mikroekonomi üzerine çalışan Karahan, 2012 yılından beri New York Merkez Bankası'na bağlı Para Politikası Araştırma Birimi bünyesindeki İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmalarında ekonomist olarak yer alıyordu.

Merkez Bankası'na 3 yeni başkan yardımcısı atandı! Hepsinin ortak bir özelliği varFatih Karahan

Hatice Karahan ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde İktisat yüksek lisans eğitimini tamamlayarak doktora çalışmalarını yapmak üzere ABD'ye gitti. 2006 yılında Ekonomi doktorasını tamamladığı Syracuse University'de ekonomi dersleri vermenin yanı sıra, Center for Policy Research bünyesinde araştırmacı olarak çalıştı. Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ders verdi, TÜBİTAK'ta danışmanlık görevi üstlendi. Karahan'ın ekonomik değerlendirmeleri, Roubini's Economonitor, Dünya Gazetesi ve Derin Ekonomi gibi çeşitli yayın platformlarında da yer aldı. Karahan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ekonomiden sorumlu başdanışmanı olarak atanmıştı.

Merkez Bankası'na 3 yeni başkan yardımcısı atandı! Hepsinin ortak bir özelliği varHatice Karahan

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Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Ocean Express cargo Ltd:

hiçbiri bana güven vermedi ..hafıza gaye erkan da dahil ..hepsi amerika dan gelmiş

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Alpingo Bey:

Yeni zam fikirleri bulmak için üç yardımcı daha

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sade vatandaş:

nasrettin hoca bir gün pazara gitmiş beş akçeye aldığı yumurtayı üç akçeye satmaya başlamış bunu gören millet yumurtaları kapışmış diğer satıcılar hocaya hocam neden yumurtaları zararına sattın demiş hocada onlara önemli değil dostlar alışverişte görsün demiş şimdi olanlar tam olarak bu

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