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Merkez Bankası kritik faiz kararını bugün açıklayacak

Merkez Bankası kritik faiz kararını bugün açıklayacak
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Bugün gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası tüm ekonomi çevreleri ve yatırımcılar merakla beklediği kritik faiz kararını bugün saat 14:00'te açıklayacak. Kararın ekonomiye ve finans piyasalarına derin etkisi olacağı öngörülürken oran beklentisi faizin 250 baz puan düşürülerek yüzde 42,5'a çekilmesi yönünde.

Şubat ayına ilişkin enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasının ardından gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz oranlarına çevrildi. Kritik karar bugün saat 14:00'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından duyurulacak.

GÖZLER YILIN İKİNCİ FAİZ KARARINDA

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 2025'te 12 kez değil 8 kez faiz açıklamaya karar vermişti. Yılın ilk toplantısını Ocak ayında yapan Banka, faiz oranlarını yüzde 47,5'ten 250 baz puan düşürerek yüzde 45'e indirmişti. Ayrıca banka tutanaklarında faizin yüksek seyrettiğine işaret edilerek düşüş sinyali verilmişti. Merkez Bankası'nın ardı ardına indirime başlamasının ardından bu indirimin hangi oranlarda ve ne kadar sürede devam edeceği de ekonomik göstergeler açısından önemli. Bu nedenle gözler, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak Para Politikası Kurulu'nun bugün açıklayacağı yılın ikinci faiz kararına çevrildi.

BEKLENTİLER 250 PUAN İNDİRİLMESİ YÖNÜNDE

Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

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Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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