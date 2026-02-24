Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarını yayımladı. 3 bin 217 hanenin katıldığı ankete göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 48,81 oldu.

GIDA VE ENERJİ ÖNE ÇIKTI

Katılımcılar, son bir yılda fiyatı en çok artan ve gelecek 12 ayda da en fazla artmasını bekledikleri ürün/hizmet gruplarını "gıda" ile "yakıt ve enerji" olarak sıraladı. Gıdayı en çok artan grup olarak değerlendirenlerin oranı ise 0,2 puan düşerek yüzde 41,1'e geriledi.

KONUT VE DOLAR BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Gelecek 12 ayda konut fiyatlarındaki artış beklentisi ocak ayına göre 3,82 puan azalarak yüzde 35,41'e düştü. Aynı dönemde dolar kuru beklentisi de 0,71 lira gerileyerek 51,56 lira seviyesine indi.

YATIRIMDA ALTIN İLK SIRADA

Ankete göre yatırım tercihlerinde "altın alırım" diyenlerin oranı 2,7 puan artışla yüzde 55,5'e yükseldi. "Ev/dükkan/arsa alırım" diyenlerin oranı ise 1,2 puan düşüşle yüzde 30 olarak kaydedildi.

