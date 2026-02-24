Haberler

Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini

Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Merkez Bankası'nın ilk kez açıkladığı Hanehalkı Beklenti Anketi'nin sonuçlarına göre; vatandaşın 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi değişim göstermeyerek yüzde 48,81 oldu. Dolar/TL beklentisi ise bir önceki aya göre 0,71 TL azalarak 51,56 TL'ye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarını yayımladı. 3 bin 217 hanenin katıldığı ankete göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 48,81 oldu.

GIDA VE ENERJİ ÖNE ÇIKTI

Katılımcılar, son bir yılda fiyatı en çok artan ve gelecek 12 ayda da en fazla artmasını bekledikleri ürün/hizmet gruplarını "gıda" ile "yakıt ve enerji" olarak sıraladı. Gıdayı en çok artan grup olarak değerlendirenlerin oranı ise 0,2 puan düşerek yüzde 41,1'e geriledi.

KONUT VE DOLAR BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Gelecek 12 ayda konut fiyatlarındaki artış beklentisi ocak ayına göre 3,82 puan azalarak yüzde 35,41'e düştü. Aynı dönemde dolar kuru beklentisi de 0,71 lira gerileyerek 51,56 lira seviyesine indi.

YATIRIMDA ALTIN İLK SIRADA

Ankete göre yatırım tercihlerinde "altın alırım" diyenlerin oranı 2,7 puan artışla yüzde 55,5'e yükseldi. "Ev/dükkan/arsa alırım" diyenlerin oranı ise 1,2 puan düşüşle yüzde 30 olarak kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti

Okullara gönderilen genelge konusunda tavrını belli etti
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

27 yıllık zincir iflas etti! 457 mağazasını kapatıyor

27 yıllık zincir iflas etti! 457 mağazasını kapatıyor
Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor

Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki altınları satmaya hazırlanıyor
Barcelona Başkanı Joan Laporta, makarna yaptı

Bu adamın kim olduğunu öğrenince hayret edeceksiniz
Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Fragmanı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
27 yıllık zincir iflas etti! 457 mağazasını kapatıyor

27 yıllık zincir iflas etti! 457 mağazasını kapatıyor
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar

"Eşime çıplak fotoğraf atıyorlar" demişti! 12 yıllık evlilik bitiyor
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Dün gece gördüklerinden sonra delirdi!