"Merkez Bankası faiz politikasını güncelleyecek mi?" sorusuna Yılmaz'dan dikkat çeken yanıt

Katıldığı yayında gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, Hafize Gaye Erkan'ın başkanlık yaptığı Merkez Bankası için "Faiz politikasını güncelleyecek mi?" sorusu yöneltildi. Yılmaz; "Bütün sürecin sonunda nihai olarak arzuladığımız, hem enflasyonu hem faizleri düşürmek. Belli bir vade içinde bunu başarmak istiyoruz. Ama buraya giderken kullanılması gereken yollar, yöntemler biraz teknik. Merkez kendi alanında yapması gerekeni yapacak." dedi.

Seçimin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevine getirilen Cevdet Yılmaz, dün akşam CNN Türk televizyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KULLANILMASI GEREKEN YÖNTEMLER, TEKNİK MESELE ARTIK"

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz'a, "Faiz politikasında günün şartlarına göre bir güncelleme görecek miyiz?" sorusu yöneltildi. Yılmaz ise bu soruya şu ifadelerle yanıt verdi: "Bütün bu sürecin sonunda nihai olarak arzuladığımız nedir? Hem enflasyonu hem faizleri düşürmek. Belli bir vade içinde, belli bir gelecek perspektifi içinde bunu başarmak istiyoruz. Ama buraya giderken kullanılması gereken yollar, yöntemler, araçlar biraz teknik meseleler artık. Amaç dediğim gibi ülkeyi daha istikrarlı bir yapıya götürmek, faizlerin de enflasyonun da düştüğü, sürdürülebilir büyümenin desteklendiği bir ortam oluşturmak. Amacımız ne? Sürekli istikrar içinde büyümek.

"MERKEZ, YAPMASI GEREKENİ YAPACAK"

Enflasyonu sadece ekonomik bir mesele olarak görmüyoruz. Enflasyon, aynı zamanda sosyal bir mesele. Enflasyon bir taraftan firmaların öngörebilirliğini azaltarak ekonomiye zarar verdiği gibi sosyal dengeleri, gelir dağılımını da bozucu etkileri olan bir hadise. Dolayısıyla ekonomik ve sosyal açıdan baktığımızda enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele etmek durumundayız. Burada Merkez Bankası kendi alanında yapması gerekeni yapacak. Maliye politikası, yapısal reformlar, sektörel politikalar birçok boyutuyla enflasyonla mücadele etmeyi sürdüreceğiz ve enflasyonu çok daha makul seviyelere taşıyacağız."