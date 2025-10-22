Haberler

Merkez Bankası duyurdu! Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle çıkıyor

Merkez Bankası duyurdu! Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle çıkıyor
Merkez Bankası bugünden itibaren E9 Emisyon Grubu VII. tertip 20 TL banknotları tedavüle çıkarıyor. Yeni 20 liralık banknotların diğer paralardan farkı üzerlerindeki Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'a ait imzalar olacak.

Merkez Bankası yeni 20 liraları tedavüle çıkarma kararı aldı. Resmi Gazete'de yapılan duyuruya göre bugünden itibaren E9 Emisyon Grubu VII. tertip 20 TL banknotlar tedavüle verilecek.

FARK ÜZERİNDEKİ İMZALARDA

Güncel olarak kullanılan 20 liralardan farkı sadece banknot üzerindeki imzalar olacak. Yeni 20 liraların üzerinde Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

BANKNOTLAR ÖNCEKİ TERTİPLERLE TAMAMEN AYNI

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı olacak. Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecek.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımarduk:

boşuna kağıt israfı olur 20 tl ye gofret bile alamıyorsun

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAnastanaupulos :

Masraf değil bozuk para lazım.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıisa:

şu haberi yapanın aklına ben.... tamam haber bulamadınızda bukadarda sevıye düşmesın

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
