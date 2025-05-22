MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
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MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
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Yılın 2. enflasyon raporu için sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bir gazetecinin yönelttiği "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" sorusuna "Biz burada karar verici değiliz, bir komisyon var ve o çalışmalarını yapıyor. Yüksek enflasyon ücretlerin reel olarak erimesine neden oluyor dolayısıyla bize düşen görev burada enflasyonu kalıcı olarak düşürmek" yanıtını verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında bankanın değerlendirme ve tahminlerini paylaştı. Bankanın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 24 olduğunu bildiren Karahan, 2026 sonu için yüzde 12 olan tahminlerini de koruduklarını kaydetti.

"ENFLASYONUN 2027 YILINDA YÜZDE 8'E GERİLEMESİNİ BEKLİYORUZ"

Banka, enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını bekliyor. Öte yandan zirai don hadisesinin işlenmemiş gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü riskleri artırdığına dikkat çekilen raporda, önümüzdeki dönemde gıda enflasyonunda baskıların artabileceği vurgulandı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Raporun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karahan, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya "Biz burada karar verici değiliz, bir komisyon var ve o çalışmalarını yapıyor. Biz bu kurula içeriden ya da dışarıdan herhangi bir tavsiye de yapmıyoruz. Raporda sunduğumuz enflasyon tahminleri ücret gelişmeleri dahil çeşitli varsayımlar çerçevesinde şekilleniyor.

"YÜKSEK ENFLASYON ÜCRETLERİN ERİMESİNE NEDEN OLUYOR"

Ücretler konusunda varsayımlar da özellikle yetkili mercilerin açıklamaları çerçevesinde oluşuyor. Ama ücret konusunda hep söylediğimiz şu; Yüksek enflasyon ücretlerin reel olarak erimesine neden oluyor dolayısıyla bize düşen görev burada enflasyonu kalıcı olarak düşürmek ve fiyat istikrarını sağlamak" yanıtını verdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıErdinç erbay:

Yapılmaz oy verenler hak ediyor

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme15
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Haber Yorumlarımurat dural:

AKP hükümetinden Adalet bekleyen yanılır yaptıkları yapacaklarının garantisidir .Kul hakkı yiyerek yandaşlara peşkeş çekmek bu hükümetin asli görevidir.

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıSelim Güler:

Burda chpliler yine yazmis utanmadan .Sizin sectiginiz chplilerde utanma yokki siz utanacaksiniz.Chpnin tüm Belediyeleri iflas etti iscilerin maaslarini bile ödeyemiyor .Cöpler toplanmiyor Otobüsler hizmet yapmiyor daha kötü olacak aslinda siz hak ediyorsunuz üzüldügüm bunlari secmeyen secmenler.Reisle devam ekonomimizi düzeltecek Korona pandemisinden sonra büyük depremden sonra düzeltecek sadece AK parti mevcut Hükümettir.Chp Nelediyeleri yönetemiyor Ülkemizi Türkiyeyi yönetecek güldürmeyin

Yorum Beğen6
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Haber YorumlarıYunus Sağlam:

3 MAYMUNU OYNAMAYA DEVAM EDİN FATİH BEY !

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Haber YorumlarıSolotürk:

Akp halkı fakirleştirmek için yemin mi etti?

Yorum Beğen24
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