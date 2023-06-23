Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, banka yöneticileriyle bir araya geldi

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Ataşehir'deki İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde banka yöneticileriyle bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından Merkez Bankası Başkanı Erkan ve Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, açıklamalarda bulundu.

ERKAN: ENFLASYONLA MÜCADELE ETMEK İÇİN TÜM BİRİMLERİMİZ KOLLARINI SIVAMIŞTIR

ÇAKAR: HEPİMİZİN TEMEL AMACI DAHA FAZLA YATIRIM, DAHA FAZLA İSTİHDAM

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ise, "Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek Bey teşrif etmişlerdi. Orada da çok güzel bir toplantı olmuştu. Bugün de Sayın Başkanımız henüz çok kısa süre olmasına rağmen geldiler. Sektör temsilcilerinin tamamıyla bir araya geldik. Bankalar Birliği Yönetim Kuruluyla. Herkes tek tek görüşlerini söyledi. Küresel ekonomi, ülkemiz ekonomisi, bankacılık sektörünün dünü, bugünü, geleceğini konuştuk. Hepimizin temel amacı daha fazla yatırım, daha fazla istihdam, daha fazla üretim, daha fazla finansal istikrar ve tabi ki makro ekonomiden en rasyonel şekilde yönetiliyor olması. İnsanımızın toplumsal refahının artması konusu. Bunları çok iyi çalıştık, çok yapıcı, çok verimli, çok sıcak bir ortamda geçen toplantı oldu. Aynı iş birliğini devam ettiriyor olacağız. İnşallah hep beraber daha iyi, daha güzel sonuçlara varmış olacağız" diye konuştu