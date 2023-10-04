Merkez Bankası Başkanı Erkan: Yurt dışından milyarlarca dolarlık yatırım teklifleri var

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan dün ilk kez milletvekilleriyle bir araya geldi. Erkan, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu gereğince TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerini ve kamuyu bilgilendirmek amacıyla bir sunum yaptı. Ekonomi yönetiminin attığı adımlarla ilgili bilgiler veren Erkan, ekonomide bir güven ortamı oluştuğunu ve yurt dışından gelen milyar dolarlık yatırım teklifleri olduğunu söyledi.

"BİZE GELEN MİLYAR DOLARLIK YATIRIM TEKLİFLERİ VAR"

Erkan, "Hem istikrar, hem de ekonomideki güven ortamıyla birlikte şu an hali hazırda yurt dışından bize gelen milyar dolarlık doğrudan yatırım teklifleri var. Fonlardan, varlık yönetimlerinden gelen." dedi.

"TEKLİF MEKTUBU MASAMDA"

Erkan sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünya Bankası, ülkemizin başarı öyküsünün bir parçası olmak için çok makul rakamlarda yatırımda bulunuyor. Biz istedikçe verilen bir yatırım. Bunun yanında, rezervlerimize doğrudan giriş yapabilecek milyarlarca dolarlık teklif mektubu benim masamda. Biz kendi istediğimiz oranlarda, kendi istediğimiz koşullarla kabul etmek istediğimiz için beni sürekli arıyorlar."