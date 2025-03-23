Merkez Bankası, banka yöneticilerini olağanüstü toplantıya çağırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetimi de banka yöneticileriyle buluşacak.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA YAPILACAK

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile gerçekleştirilecek toplantının 15:00'da başlaması öngörülüyor. Toplantının ardından TBB'nin açıklama yapacağı belirtildi.

GÖZALTI SONRASI HAREKETE GEÇMİŞLERDİ

TCMB, İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında bir dizi önlemi hayata geçirmişti. Olağanüstü toplantıyla gecelik borç verme faizini yükselten TCMB haftalık repo ihalelerine de ara verme kararı almıştı. Likidite yönetimi konusunda da adımlar atan TCMB likidite senedi ihraçlarına başlanacağını belirtmişti.