Haberler

TCMB: Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,94

TCMB: Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,94
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TCMB'nin Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 28,94'e yükseldi. Faiz beklentisi yüzde 37, dolar/TL beklentisi 51,57 TL, büyüme beklentisi ise yüzde 3,3 oldu.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcılarının cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisinin mayıs ayında yüzde 28,94 olduğunu açıkladı.

TCMB, Mayıs 2026 dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi verilerini açıkladı. Buna göre; katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,53 iken, bu anket döneminde yüzde 28,94 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,39 iken, bu anket döneminde yüzde 23,82 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 18,02 iken, bu anket döneminde yüzde 18,43 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 37

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 40 oldu. Haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 37 olarak gerçekleşti. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,23 TL iken, bu anket döneminde 51,57 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 53,62 TL iken, bu anket döneminde 54,69 TL olarak gerçekleşti.

YIL SONU BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,5

Katılımcıların GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 3,5 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. GSYH 2027 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.

FOTORĞAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı! Resti çektiler

ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran resti çekti
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek

Soruşturma Özel'e dönüyor! Tutuklu başkan bir ifade daha verecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Onuachu bombası

Süper Lig devinden Onuachu bombası
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar

Korkulan oldu!

Çocukların elleri tetikte! 9 yaşında parkta vuruldu

Çocukların elleri tetikte! 9 yaşında parkta vuruldu
Ohio'da küçük uçak eve çakıldı: 2 ölü

Küçük uçak eve çakıldı: 2 kişi hayatını kaybetti
Ali Babacan: Ülkeyi CHP'ye bırakmak istemiyoruz

Kıyamet kopacak! Babacan'dan Özgür Özel'i küplere bindirecek sözler
Acun Ilıcalı 'çaresiz kaldık' diyerek açıkladı: Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu

Acun "çaresiz kaldık" diyerek açıkladı! Bir diskalifiye daha
Aziz Yıldırım çıldırdı! Tam 200 milyon euro ile geliyor

Çok büyük oynuyor! Fener'i adeta Real Madrid yapacak