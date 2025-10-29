Haberler

Mercedes-Benz'in Net Karı Yüzde 50,3 Düştü

Güncelleme:
Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz, 2023'ün ilk dokuz ayında net karının yıllık bazda yüzde 50,3 azalarak 3 milyar 878 milyon avroya gerilediğini açıkladı. Araç satışlarında da önemli düşüşler yaşandı.

Buna göre, şirketin ocak-eylül döneminde net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50,3 azalışla 3 milyar 878 milyon avroya geriledi. Şirketin düzeltilmiş faaliyet karı (FAVÖK) ise yaklaşık yüzde 34,9 düşüşle 6 milyar 633 milyon avroya indi.

Söz konusu dönemde satışlar yüzde 8 azalarak 98,52 milyar avroya geriledi.

Alman üreticinin araç teslimatları, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,3 düşerek 1 milyon 341 bin 427'ye geriledi. Çin'de ise satışlar yıllık yüzde 18 düşüşle 418 bin 300 araca indi.

Üçüncü çeyrekte faaliyet karı yüzde 17,3 düştü

Şirketin temmuz-eylül döneminde düzeltilmiş faaliyet karı (FAVÖK), geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,3 azalışla 2 milyar 99 milyon avroya geriledi. Şirketin net karı ise yaklaşık yüzde 30,8 düşüşle 1 milyar 190 milyon avroya indi.

İlkbahardan bu yana devam eden iş gücü azaltımının maliyetleri gibi özel faktörler de dahil olmak üzere, Alman üreticinin faaliyet karının üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 70 düşüşle 750 milyon avroya gerilemesi dikkati çekti.

Şirket yapılan açıklamada, üçüncü çeyrekteki söz konusu düşüşe, düşük satış hacmi ve tarifeler ile döviz kuru etkilerinden kaynaklanan yüksek giderler gerekçe gösterildi.

Mercedes-Benz, Almanya'daki üretim dışındaki yaklaşık 40 bin çalışanına yüksek kıdem tazminatı karşılığında gönüllü işten çıkarma teklifinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
